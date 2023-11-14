مكتبة مصر العامة تحتفل بأعياد الطفولة.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) تطلق مكتبة مصر العامة احتفالية بأعياد الطفولة، للأطفال من سن 4 إلى 14 سنه يوم الجمعة 17 نوفمبر الساعة الواحدة ظهرا على أن يتضمن الحفل عرض الساحر وشو للعرائس ومسابقات حركية ورسم على الوجوه وهدايا وجوائز مختلفة.وكانت مكتبة مصر العامة نظمت فى آخر فعالياتها ندوة بعنوان "معني الصمود النفسي" حاضر فيها الدكتور أحمد فرج، أخصائي نفسي أكلينيكي ودارت الندوة حول المحاور التالية الصلابة النفسية، كيف يكون الإنسان سويا يحمي مقدراته وأفكار ومشاعره ومواهبه وأحساسه، المقاومة ضد الصدمات، كيف يتعلمالإنسان تحمل الكرب والصدمات ويستخدم مهارات التفكير والتوكيدية والمرونة وخلق القدرة علي صنع البدائل.

وقد تأسست مكتبة مصر العامة عام 1995 ومنذ ذلك الحين عملت على إنشاء مكتبات إقليمية في جميع محافظات مصر تعمل على نسق مكتبة مصر العامة الرئيسية لتكوين شبكة للمكتبات العامة العصرية في مصر، بحيث يتم الربط الإلكتروني بين هذه المكتبات في منظومة واحدة يستفيد منها جميع أفراد الشعب المصري، على أن تقدم مكتبة مصر العامة بالجيزة الاستشارات الفنية والتدريبية والتقويمية لهذه المكتبات كما تم افتتاح عدد من المكتبات بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة بالمحافظات.