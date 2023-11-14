مكتبة مصر العامة تحتفل بأعياد الطفولة.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) تطلق مكتبة مصر العامة احتفالية بأعياد الطفولة، للأطفال من سن 4 إلى 14 سنه يوم الجمعة 17 نوفمبر الساعة الواحدة ظهرا على أن يتضمن الحفل عرض الساحر وشو للعرائس ومسابقات حركية ورسم على الوجوه وهدايا وجوائز مختلفة.
وكانت مكتبة مصر العامة نظمت فى آخر فعالياتها ندوة بعنوان "معني الصمود النفسي" حاضر فيها الدكتور أحمد فرج، أخصائي نفسي أكلينيكي ودارت الندوة حول المحاور التالية الصلابة النفسية، كيف يكون الإنسان سويا يحمي مقدراته وأفكار ومشاعره ومواهبه وأحساسه، المقاومة ضد الصدمات، كيف يتعلم
الإنسان تحمل الكرب والصدمات ويستخدم مهارات التفكير والتوكيدية والمرونة وخلق القدرة علي صنع البدائل.
وقد تأسست مكتبة مصر العامة عام 1995 ومنذ ذلك الحين عملت على إنشاء مكتبات إقليمية في جميع محافظات مصر تعمل على نسق مكتبة مصر العامة الرئيسية لتكوين شبكة للمكتبات العامة العصرية في مصر، بحيث يتم الربط الإلكتروني بين هذه المكتبات في منظومة واحدة يستفيد منها جميع أفراد الشعب المصري، على أن تقدم مكتبة مصر العامة بالجيزة الاستشارات الفنية والتدريبية والتقويمية لهذه المكتبات كما تم افتتاح عدد من المكتبات بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة بالمحافظات.
MENAFN14112023000132011024ID1107424970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.