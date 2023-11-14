شاهد لوحة الفنان آرثر فراريس عن أحد شوارع مصر المحروسة

MENAFN - Youm7) زار المستشرقون والفنانون الأجانب مصر في القرن التاسع عشر لتسجيل مشاهد الحياة المصرية، ومن ذلك لوحة للفنان أرثر فراريس ويبدو باللوحة مسجدا بقبته ومئذنته وبعض البيوت بمشربياتها وبعض الحوانيت والبضائع ورجالا ونساء وأطفال يرتدون أزياء مختلفة.

كان آرثر فون فيراريس فنانًا مجري المولد معروفًا بلوحاته لشخصيات المجتمع في عصره ولوحاته "الاستشراقية". وُلد فون فيراريس في جالكوفيتز ، المجر ، لكنه انتقل إلى فيينا عندما كان مراهقًا للدراسة مع جوزيف متهوس آيجنر. في عام 1876 ، في العشرين ، انتقل إلى باريس للدراسة مع جوليس ليفيبفر.

قضى فون فيراريس بعض الوقت في مصر ورسم مشاهد الشوارع ومشاهد السوق التي استحوذت على خيال عالم الفن عندما عاد إلى باريس في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، شارك في الاستوديو مع تشارلز ويلدا، وهو رسام معروف أيضًا بموضوعاته "المستشرقة" وقد جعلته أعماله من العديد من البلدان يُعرف باسم "مواطن العالم".

حقق فون فيراريس "نجاحًا كبيرًا" كرسام بورتريه لوقد عرض هذه الأعمال وأعماله الاستشراقية في صالون الفنانين الفرنسيين في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشرإحدى اللوحات البارزة التي رسمها فون فيراريس كانت لجون دافيسون روكفلر، في عام 1903 كما رسم لإدوارد إم شيبرد، ويوهانس شوبر، وفيليكس إم واربورج، وغيرهم من الشخصيات البارزة ومن أشهر لوحاته القصة الأسطورية "ليدا والبجعة".

لوحة ارثر فراريس







