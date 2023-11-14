شاهد لوحة الفنان آرثر فراريس عن أحد شوارع مصر المحروسة

(MENAFN
- Youm7) زار المستشرقون والفنانون الأجانب مصر في القرن التاسع عشر لتسجيل مشاهد الحياة المصرية، ومن ذلك لوحة للفنان أرثر فراريس ويبدو باللوحة مسجدا بقبته ومئذنته وبعض البيوت بمشربياتها وبعض الحوانيت والبضائع ورجالا ونساء وأطفال يرتدون أزياء مختلفة.
كان آرثر فون فيراريس فنانًا مجري المولد معروفًا بلوحاته لشخصيات المجتمع في عصره ولوحاته "الاستشراقية". وُلد فون فيراريس في جالكوفيتز ، المجر ، لكنه انتقل إلى فيينا عندما كان مراهقًا للدراسة مع جوزيف متهوس آيجنر. في عام 1876 ، في العشرين ، انتقل إلى باريس للدراسة مع جوليس ليفيبفر.
قضى فون فيراريس بعض الوقت في مصر ورسم مشاهد الشوارع ومشاهد السوق التي استحوذت على خيال عالم الفن عندما عاد إلى باريس في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، شارك في الاستوديو مع تشارلز ويلدا، وهو رسام معروف أيضًا بموضوعاته "المستشرقة" وقد جعلته أعماله من العديد من البلدان يُعرف باسم "مواطن العالم".
حقق فون فيراريس "نجاحًا كبيرًا" كرسام بورتريه لوقد عرض هذه الأعمال وأعماله الاستشراقية في صالون الفنانين الفرنسيين في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشرإحدى اللوحات البارزة التي رسمها فون فيراريس كانت لجون دافيسون روكفلر، في عام 1903 كما رسم لإدوارد إم شيبرد، ويوهانس شوبر، وفيليكس إم واربورج، وغيرهم من الشخصيات البارزة ومن أشهر لوحاته القصة الأسطورية "ليدا والبجعة".
لوحة ارثر فراريس
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