اكتشاف تمثال عمره 1000 عام لأحد محاربى المايا فى المكسيك

(MENAFN
- Youm7) اكتشف علماء الآثار فى المكسيك تمثالًا عمره 1000 عام لمحارب من المايا فى قبو معبد فى مدينة تشيتشن إيتزا فى شبه جزيرة يوكاتان ، وقال المعهد الوطنى المكسيكى للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) فى بيان مترجم إن التمثال يصور محاربًا يرتدى خوذة على شكل ثعبان وفكيه مفتوحين، بالإضافة إلى غطاء رأس من الريش.
ويبلغ طول التمثال 13 بوصة (33 سم) وعرضه 11 بوصة (28 سم)، وبصرف النظر عن الشق، فهو فى حالة جيدة، ووفقًا للبيان ربما كان الرأس فى يوم من الأيام جزءًا من تصميم نحت أكبر.
وازدهرت مدينة تشيتشن إيتزا بين القرنين التاسع والثالث عشر وتغطى أكثر من 740 فدانًا (300 هكتار)، فى وسط الموقع، يرتفع الهرم المعروف باسم إل كاستيلو (القلعة) إلى ارتفاع 100 قدم (30 مترًا). يحتوي الموقع على العديد من المعابد، بالإضافة إلى ملعب كرة ضخم ومرصد فلكي.
ويعد الموقع وجهة سياحية شهيرة، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قامت INAH بتعديل وبناء مراكز ومتاحف جديدة للزوار، بالإضافة إلى خط قطار جديد يعرف باسم "Tren Maya" بالقرب من الموقع، وحسبما جاء في البيان فقد تم العثور على التمثال أثناء الأعمال الأثرية المصاحبة لبناء السكة الحديد.
وقال البيان إنه تم التوصل إلى ثروة من الاكتشافات الأثرية الأخرى خلال أعمال البناء هذه، بما فى ذلك نحو 660 مدفن بشرى، وأكثر من مليون قطعة خزفية، وبقايا العديد من الهياكل المعمارية، ومجموعة متنوعة من القطع الأثرية الأخرى.
تمثال المايا
MENAFN14112023000132011024ID1107424968
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.