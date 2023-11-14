اكتشاف تمثال عمره 1000 عام لأحد محاربى المايا فى المكسيك

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار فى المكسيك تمثالًا عمره 1000 عام لمحارب من المايا فى قبو معبد فى مدينة تشيتشن إيتزا فى شبه جزيرة يوكاتان ، وقال المعهد الوطنى المكسيكى للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) فى بيان مترجم إن التمثال يصور محاربًا يرتدى خوذة على شكل ثعبان وفكيه مفتوحين، بالإضافة إلى غطاء رأس من الريش.

ويبلغ طول التمثال 13 بوصة (33 سم) وعرضه 11 بوصة (28 سم)، وبصرف النظر عن الشق، فهو فى حالة جيدة، ووفقًا للبيان ربما كان الرأس فى يوم من الأيام جزءًا من تصميم نحت أكبر.

وازدهرت مدينة تشيتشن إيتزا بين القرنين التاسع والثالث عشر وتغطى أكثر من 740 فدانًا (300 هكتار)، فى وسط الموقع، يرتفع الهرم المعروف باسم إل كاستيلو (القلعة) إلى ارتفاع 100 قدم (30 مترًا). يحتوي الموقع على العديد من المعابد، بالإضافة إلى ملعب كرة ضخم ومرصد فلكي.

ويعد الموقع وجهة سياحية شهيرة، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قامت INAH بتعديل وبناء مراكز ومتاحف جديدة للزوار، بالإضافة إلى خط قطار جديد يعرف باسم "Tren Maya" بالقرب من الموقع، وحسبما جاء في البيان فقد تم العثور على التمثال أثناء الأعمال الأثرية المصاحبة لبناء السكة الحديد.

وقال البيان إنه تم التوصل إلى ثروة من الاكتشافات الأثرية الأخرى خلال أعمال البناء هذه، بما فى ذلك نحو 660 مدفن بشرى، وأكثر من مليون قطعة خزفية، وبقايا العديد من الهياكل المعمارية، ومجموعة متنوعة من القطع الأثرية الأخرى.

تمثال المايا



