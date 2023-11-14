Wednesday, 15 November 2023 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتشاف تمثال عمره 1000 عام لأحد محاربى المايا فى المكسيك

11/14/2023 11:37:42 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الآثار فى المكسيك تمثالًا عمره 1000 عام لمحارب من المايا فى قبو معبد فى مدينة تشيتشن إيتزا فى شبه جزيرة يوكاتان ، وقال المعهد الوطنى المكسيكى للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) فى بيان مترجم إن التمثال يصور محاربًا يرتدى خوذة على شكل ثعبان وفكيه مفتوحين، بالإضافة إلى غطاء رأس من الريش.

ويبلغ طول التمثال 13 بوصة (33 سم) وعرضه 11 بوصة (28 سم)، وبصرف النظر عن الشق، فهو فى حالة جيدة، ووفقًا للبيان ربما كان الرأس فى يوم من الأيام جزءًا من تصميم نحت أكبر.

وازدهرت مدينة تشيتشن إيتزا بين القرنين التاسع والثالث عشر وتغطى أكثر من 740 فدانًا (300 هكتار)، فى وسط الموقع، يرتفع الهرم المعروف باسم إل كاستيلو (القلعة) إلى ارتفاع 100 قدم (30 مترًا). يحتوي الموقع على العديد من المعابد، بالإضافة إلى ملعب كرة ضخم ومرصد فلكي.

ويعد الموقع وجهة سياحية شهيرة، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قامت INAH بتعديل وبناء مراكز ومتاحف جديدة للزوار، بالإضافة إلى خط قطار جديد يعرف باسم "Tren Maya" بالقرب من الموقع، وحسبما جاء في البيان فقد تم العثور على التمثال أثناء الأعمال الأثرية المصاحبة لبناء السكة الحديد.

وقال البيان إنه تم التوصل إلى ثروة من الاكتشافات الأثرية الأخرى خلال أعمال البناء هذه، بما فى ذلك نحو 660 مدفن بشرى، وأكثر من مليون قطعة خزفية، وبقايا العديد من الهياكل المعمارية، ومجموعة متنوعة من القطع الأثرية الأخرى.


تمثال المايا








MENAFN14112023000132011024ID1107424968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث