نوبل تتذكر ثلاثة علماء اكتشفوا شكلا جديدا لعنصر الكربون.. ماذا نعرف عنه؟

(MENAFN
- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية
كلا من روبرت كيرل وهارولد كروتو وريتشارد سمالى، واكتشافهم لشكل جديد من الأشكال المختلفة لعنصر الكربون.
وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، إن الكربون عنصر يمكن أن يتخذ عددًا من الأشكال المختلفة، ففي الطبيعة، على سبيل المثال، يمكن العثور عليه على شكل جرافيت أو ألماس، وفي عام 1985 اكتشف كل من روبرت كيرل وهارولد كروتو وريتشارد سمالي شكلاً جديدًا تمامًا - الفوليرين.
كروتو وكيرل وسمولى
وأشارت جائزة نوبل العالمية إلى أن كيرل وكروتو وسمولي قاموا بتشعيع سطح من الجرافيت بنبضات ليزر بحيث يتم تشكيل غاز الكربون. وعندما تكثف الغاز، تشكلت هياكل غير معروفة سابقًا تحتوى على 60 و70 ذرة كربون.
وتابعت نوبل: كان الهيكل الأكثر شيوعًا يحتوى على 60 ذرة كربون مرتبة فى كرة ذات خمس وستة حواف، تمت تسمية الهياكل بالفوليرين تكريما للمهندس المعماري بكمنستر فولر، الذي عمل مع هذا الشكل الهندسي. نُشرت الورقة البحثية "C60: بوكمينسترفوليرين" في مجلة Nature في 14 نوفمبر 1985.
وأشارت جائزة نوبل إلى أن كل من كيرل وكروتو وسمولي تقاسما جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1996 "لاكتشافهم الفوليرين"، وفى نفس السياق، نشرت صورة تضم كروتو وكيرل وسمولى من اليسار إلى اليمين، في عام 1996.
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