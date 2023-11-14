نوبل تتذكر ثلاثة علماء اكتشفوا شكلا جديدا لعنصر الكربون.. ماذا نعرف عنه؟

MENAFN - Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالميةكلا من روبرت كيرل وهارولد كروتو وريتشارد سمالى، واكتشافهم لشكل جديد من الأشكال المختلفة لعنصر الكربون.

وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، إن الكربون عنصر يمكن أن يتخذ عددًا من الأشكال المختلفة، ففي الطبيعة، على سبيل المثال، يمكن العثور عليه على شكل جرافيت أو ألماس، وفي عام 1985 اكتشف كل من روبرت كيرل وهارولد كروتو وريتشارد سمالي شكلاً جديدًا تمامًا - الفوليرين.

كروتو وكيرل وسمولى

وأشارت جائزة نوبل العالمية إلى أن كيرل وكروتو وسمولي قاموا بتشعيع سطح من الجرافيت بنبضات ليزر بحيث يتم تشكيل غاز الكربون. وعندما تكثف الغاز، تشكلت هياكل غير معروفة سابقًا تحتوى على 60 و70 ذرة كربون.

وتابعت نوبل: كان الهيكل الأكثر شيوعًا يحتوى على 60 ذرة كربون مرتبة فى كرة ذات خمس وستة حواف، تمت تسمية الهياكل بالفوليرين تكريما للمهندس المعماري بكمنستر فولر، الذي عمل مع هذا الشكل الهندسي. نُشرت الورقة البحثية "C60: بوكمينسترفوليرين" في مجلة Nature في 14 نوفمبر 1985.

وأشارت جائزة نوبل إلى أن كل من كيرل وكروتو وسمولي تقاسما جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1996 "لاكتشافهم الفوليرين"، وفى نفس السياق، نشرت صورة تضم كروتو وكيرل وسمولى من اليسار إلى اليمين، في عام 1996.