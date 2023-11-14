كيف تستخدم ميزة Tap To Pay على Iphone بعد طرحها

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة Appleمؤخرا عن طرح ميزة Tap to Pay على iPhone في فرنسا، مما يسمح للبائعين المستقلين والتجار الصغار وكبار تجار التجزئة في البلاد باستخدام أجهزة iPhone‌ كمحطة للدفع، وفقاً لموقع macrumors.

وقد وصلت ميزة Tap to Pay لأول مرة في فبراير 2022 في الولايات المتحدة، وتسمح لأجهزة iPhone بقبول المدفوعات عبر Apple Pay وبطاقات الائتمان والخصم غير التلامسية والمحافظ الرقمية الأخرى‌‌‌، يتم تشفير جميع المعاملات، وليس لدى Apple أي معلومات حول ما تم شراؤه أو الشخص الذي قام بالشراء.

كيفة استخدام الميزة

لا يلزم وجود أجهزة إضافية أو جهاز بطاقة ائتمان‌ لاستخدام ميزة Tap to Pay على iPhone، تستخدم هذه الميزة تقنية NFC لمصادقة المدفوعات غير التلامسية بشكل آمن، بالإضافة إلى أن الميزة تدعم أيضًا إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، والذي يتضمن خيارات إمكانية الوصول.

وقالت جنيفر بيلي: "نحن متحمسون للغاية لتقديم خدمة Tap to Pay على iPhone للتجار في جميع أنحاء فرنسا، بحيث يكون لديهم طريقة بسيطة وآمنة وسرية لقبول المدفوعات غير التلامسية مع الاستفادة من قوة iPhone وأمانه وسهولة استخدامه".

يتطلب الضغط للدفع على ‌‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌ XS أو طرز أحدث، ويعمل لصالح العملاء مثل أي معاملة ‌‌‌‌‌Apple Pay‌‌‌‌ عادية، ويحتاج البائعون فقط إلى فتح التطبيق، وتسجيل عملية البيع، وتقديم ‌‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌ إلى المشتري، الذي يمكنه بعد ذلك استخدام طريقة دفع مناسبة بدون تلامس.

أصبحت فرنسا المنطقة الثامنة التي تدعم ميزة Tap to Pay، بعد عمليات طرح مماثلة في المملكة المتحدة وأستراليا وتايوان والبرازيل وأوكرانيا وهولندا في وقت سابق من العام.

باستخدام هذه الميزة ، يمكن للشركات فتح قبول الدفع بدون تلامس من خلال تطبيق iOS الداعم، وهذا متوفر على iPhone Xs أو أحدث، وعند الدفع، يطلب البائع من العميل ببساطة الضغط على iPhone أو Apple Watch للدفع، وسيتم إتمام الدفع بأمان باستخدام تقنية NFC.

تؤكد أبل إلى أن الميزة الجديدة آمنة وأن بياناتك محمية، وأوضحت أن "الخصوصية أمر أساسي في التصميم والتطوير عبر جميع ميزات الدفع الخاصة بشركة Apple".

يتم تشفير جميع المعاملات التي تتم باستخدام Tap to Pay على iPhone ومعالجتها باستخدام Secure Element.