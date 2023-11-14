Wednesday, 15 November 2023 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمازون تلغى 180 وظيفة من قسم الألعاب لديها

11/14/2023 11:37:39 PM
(MENAFN- Youm7) ألغت أمازون حوالي 180 وظيفة من قسم الألعاب لديها وأفادت مصادر من رويترز وAftermath وBloomberg عن التخفيضات التي أثرت على فريق Game Growth بأكمله وجميع الموظفين العاملين في قناة Crown، وهي قناة Twitch المدعومة من أمازون، وبحسب ما ورد أشارت رسالة بريد إلكتروني مسربة إلى محور الشركة لإعادة تركيز الموارد على مجالات النمو مثل الألعاب الشهرية المجانية لمشتركي Prime ، وفقا لتقرير engadget.



وكتب كريستوف هارتمان، نائب رئيس ألعاب أمازون، في رسالة البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها رويترز: "بعد إعادة الهيكلة الأولية لدينا في أبريل، أصبح من الواضح أننا بحاجة إلى تركيز مواردنا بشكل أكبر على المجالات التي تنمو بأعلى الإمكانات لدفع أعمالنا إلى الأمام"، و"لقد استمعنا إلى عملائنا ونعلم أن تقديم الألعاب المجانية كل شهر هو أكثر ما يريدونه، لذلك نعمل على تحسين ميزة Prime لدينا لزيادة تركيزنا هناك ، وبحسب ما ورد بدأت الشركة بإخبار الموظفين صباح يوم الاثنين أنه تم إلغاء وظائفهم.



وتضمنت قناة Amazon's Crown على Twitch، والتي تفيد تقارير The Verge بإغلاقها بعد أن استغنت أمازون عن موظفيها، عروضًا ومحتوى أصليًا، لقد كان يهدف إلى إضفاء طابع التلفزيون التقليدي، حيث يقدم برامج مدعومة بالإعلانات، بما في ذلك Screen Invaders، والتي تتميز "بألعاب الهاتف المحمول التي تم تحويلها إلى تجارب آركيد".



ومع ذلك، أشار تقرير من بلومبرج في وقت سابق من هذا العام إلى أن أمازون قامت بتضخيم مقاييس قناة كراون من خلال "المشاهدات غير المرغوب فيها"، أو الأشخاص الذين لا يشاهدون المعلنين بشكل نشط أو يخدمون أي غرض ، وكان عدد متابعي القناة ضئيلًا نسبيًا، وكان المشاركون في الدردشة متوافقين مع تقارير بلومبرج التي تفيد بأن شعبيتها ربما كانت أقل من المتوقع.



ويعد تخفيض الوظائف البالغ عددها 180 وظيفة اليوم جزءًا من عملية إعادة هيكلة أوسع شهدت أيضًا تخفيضات مزعومة في أقسام البث والبودكاست الأسبوع الماضي ، وقامت شركة بيع التجزئة عبر الإنترنت بتسريح موظفيها من وحدة الألعاب آخر مرة في أبريل، مما أثر على أكثر من 100 عامل من قسم الألعاب، و يقال إن الشركة ألغت 27000 وظيفة منذ الخريف الماضي كجزء من اتجاه أوسع لشركات التكنولوجيا الكبرى لشد أحزمتها وتشريد العمال في عام 2023.
















MENAFN14112023000132011024ID1107424964

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث