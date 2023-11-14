كيف تشغل لعبة Call Of Duty Modern Warfare III على الكمبيوتر.. المواصفات المطلوبة

MENAFN - Youm7) أطلقت Activision الإصدار الأحدث من امتيازها طويل الأمد في شكل Call of Duty Modern Warfare III، اللعبة متاحة الآن للمستخدمين للشراء واللعب عبر جميع المنصات بما في ذلك الكمبيوتر الشخصي وXbox وPlaystation والمزيد.وليس هناك الكثير للحديث عن متطلبات الأنظمة الأساسية الأخرى لأنها توفر مجموعة من الأجهزة والألعاب التي يتم تحسينها عادةً للتشغيل على تلك الأنظمة الأساسية دون أي مشاكل، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن ألعاب الكمبيوتر، وعادةً، تحتاج أجهزة الكمبيوتر إلى تلبية متطلبات نظام معينة لتتمكن من تشغيل اللعبة بكفاءة.الحد الأدنى من المتطلبات

للبدء في وضع تعدد اللاعبين، يجب أن يفي جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالحد الأدنى من المواصفات التالية:

نظام التشغيل (OS): Windows 10 64 بت (آخر تحديث) وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i3-6100 أو AMD Ryzen 3 1200 ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت التخزين: SSD بمساحة متوفرة تبلغ 79 جيجابايت عند الإطلاق لـ COD HQ + MP (34 جيجابايت لـ MP إذا كان COD HQ مثبتًا بالفعل) ذاكرة التخزين المؤقت للأصول Hi-Rez: تصل إلى 32 جيجابايت بطاقة الفيديو: NVIDIA® GeForce® GTX 960 / GTX 1650 أو AMDTM Radeon RX 470 ذاكرة الفيديو: 2 جيجا بايتالحد الأدنى من متطلبات اللعبة الكاملة:

إذا كنت تتطلع إلى التعمق في تجربة Call of Duty: Modern Warfare III الكاملة، بما في ذلك الحملة وأوضاع اللعب الأخرى، فسيحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى تلبية الحد الأدنى من المتطلبات الأعلى قليلاً:

وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i5-6600 أو AMD Ryzen 5 1400 مساحة التخزين: SSD بمساحة متاحة تبلغ 149 جيجابايت عند الإطلاق (78 جيجابايت إذا تم تثبيت COD HQ وWarzone بالفعل)المواصفات الموصى بها:

بالنسبة للاعبين الذين يرغبون في تحسين الإعدادات والاستمتاع بتجربة غامرة أكثر، تم تصميم المواصفات الموصى بها لتقديم 60 إطارًا في الثانية في معظم المواقف مع ضبط جميع الخيارات على مستوى عالٍ:

وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i7-6700K أو AMD Ryzen 5 1600X ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت بطاقة الفيديو: NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti / RTX 3060 أو AMDTM Radeon RX 6600XT ذاكرة الفيديو: 8 جيجابايتمواصفات تنافسية / 4K Urtla:

بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى الحصول على دقة FPS و4K عالية، توفر المواصفات التنافسية والفائقة القدرة الحصانية اللازمة لتجربة ألعاب من الدرجة الأولى:

وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i7-8700K أو AMD Ryzen 7 2700X ذاكرة التخزين المؤقت للأصول Hi-Rez: تصل إلى 64 جيجابايت بطاقة الفيديو: NVIDIA® GeForce® RTX 3080 / RTX 4070 أو AMDTM Radeon RX 6800XT ذاكرة الفيديو: 10 جيجابايت بفضل هذه المواصفات، يمكنك توقع لعب سلس وبدقة عالية، وتحقيق أقصى استفادة من شاشتك عالية التحديث وتقديم تجربة لعب لا مثيل لها.