أيهما أفضل؟ M3 Max Macbook Pro مقابل M1 Max Macbook Pro

MENAFN - Youm7) أطلقت شركة Apple الأسبوع الماضي طرازات MacBook Pro الجديدة المزودة بشرائح M3 وM3 Pro وM3 Max، كان أداء M3 Pro كان مخيبا للآمال بشكل عام مقارنة بـ M2 Pro وحتى M1 Pro، إلا أنه لا يمكن قول الشيء نفسه عن M3 Max، باستخدام موقع Geekbench، يكون جهاز M3 Max بنفس سرعة ‌M2‌ Urtla، ويحصل على درجة أحادية النواة تبلغ 3217 ودرجة متعددة النواة تبلغ 21597، وفقاً لموقع macrumors.

يحصل ‌M2‌ Max على درجة أحادية النواة تبلغ 2737 ودرجة متعددة النواة تبلغ 21597، والفرق أكثر وضوحًا مقارنةً بـ 2021 M1 Max، وهو أول جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة يحصل على شريحة سيليكون من Apple ، يحتوي ‌M1 Max‌ على درجة أحادية النواة تبلغ 2379 ودرجة متعددة النواة تبلغ 12206.

تُظهر اختبارات القياس الأخرى تحسينات كبيرة مماثلة بين 2023 M3 Max و2021 ‌M1 Max‌، حيث حصل M3 Max على درجة وحدة المعالجة المركزية متعددة النواة تبلغ 1601، مقارنة بدرجة 788 من ‌M1 Max‌، واستغرق عرض الفصل الدراسي في Blender ثلاث دقائق ونصف باستخدام جهاز M3 Max، وثماني دقائق ونصف باستخدام جهاز ‌M1 Max‌.

استغرق تصدير فيديو بدقة 4K مدته 16 دقيقة مع تأثيرات متعددة خمس دقائق ونصف على M3 Max، وسبع دقائق ونصف على ‌M1 Max‌.

أما بالنسبة لسرعات SSD، فكانت نفس السرعة تقريبًا، شهد ‌M1 Max‌ درجات قراءة/كتابة تبلغ 5727/5980 على التوالي، بينما حصل M3 Max على درجات قراءة/كتابة 5032/6197 على التوالي.

لا تزال شريحة ‌M1 Max‌ شريحة فائقة السرعة وربما لن ترغب في الترقية إلى M3 Max إذا كان لديك بالفعل جهاز ‌M1 Max‌، ولكن في بعض الاختبارات، تصل سرعة الشريحة الجديدة إلى الضعف.