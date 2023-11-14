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((تمكين)) يعلن انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

11/14/2023 11:37:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬انطلاق‭ ‬فعاليات
الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬شبكة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ GEN ‮»
‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‮
‬14‭-‬21‮
‬نوفمبر‮
‬2023،‮
‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬أصحاب‭ ‬الأفكار‭ ‬الريادية‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬مسارهم‭ ‬الريادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬بشتى‭ ‬أحجامها‭.‬

وسيتم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬تنظيم‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬فعالية‭ ‬متنوعة،‭ ‬تشمل‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تخصصية‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية‭ ‬وحوارية‭ ‬شيقة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأساسية‭ ‬الواعدة‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬القطاع‭ ‬الإبداعي‭ ‬أحدها،‭ ‬سيقام‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬عقد‭ ‬عروض‭ ‬أزياء‭ ‬حصرية‭ ‬بتنظيم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬بمنظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

تهدف‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬إلى
جمع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العلاقة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الريادية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الثقافة‭ ‬الريادية‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬واستدامة‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النماء‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأعرب‭ ‬عصام‭ ‬حمّاد
المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصالات‭ ‬التسويقية‭ ‬ودعم‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬تمكين،‭ ‬ومدير‭ ‬فرع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭
(‬ GEN ‭)‬‮
‬عن‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وأوضح‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بصورة‭ ‬سنوية‭ ‬سعيا‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الفريدة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وإبراز‭ ‬جهودهم‭ ‬الداعمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬أصحاب‭ ‬الأفكار‭ ‬الريادية‭ ‬والمبتكرة‭ ‬وتشجعهم‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الريادية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬لهم‭ ‬وللكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬واعد‭.‬‮»‬

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