((تمكين)) يعلن انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن صندوق العمل «تمكين» انطلاق فعاليات
الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، إحدى مبادرات شبكة ريادة الأعمال العالمية « GEN »
في الفترة من
14-21
نوفمبر
2023،
وذلك بهدف مواصلة دعم الشباب البحريني أصحاب الأفكار الريادية وتشجيعهم على بدء مسارهم الريادي، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال أصحاب المؤسسات التجارية بشتى أحجامها.
وسيتم خلال هذه الفترة تنظيم ما يزيد على 30 فعالية متنوعة، تشمل ورش عمل تخصصية وحلقات نقاشية وحوارية شيقة مع عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات. ومن منطلق التركيز على القطاعات الاقتصادية الأساسية الواعدة والذي يعد القطاع الإبداعي أحدها، سيقام خلال هذا الأسبوع عقد عروض أزياء حصرية بتنظيم مجموعة من المبدعين البحرينيين وبالتعاون مع الشركاء والجهات الداعمة بمنظومة ريادة الأعمال.
تهدف مبادرة «الأسبوع العالمي لريادة الأعمال» إلى
جمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار وغيرهم من ذوي العلاقة لتبادل الخبرات الريادية والمساهمة في إيجاد الحلول التي تسهم في إثراء الثقافة الريادية وتحقيق نجاح واستدامة المشاريع التجارية مما يسهم في تحقيق النماء الاقتصادي.
وأعرب عصام حمّاد
المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء في تمكين، ومدير فرع مملكة البحرين للمنظمة العالمية لريادة الأعمال
( GEN )
عن مدى أهمية تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وأوضح قائلا: «نحرص في تمكين على تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بصورة سنوية سعيا نحو تعزيز دور جميع مكونات منظومة ريادة الأعمال الفريدة بالمملكة، وإبراز جهودهم الداعمة التي تسهم بشكل مباشر في دعم الشباب البحريني أصحاب الأفكار الريادية والمبتكرة وتشجعهم على بدء مشاريعهم الريادية التي تسهم في خلق فرص وظيفية لهم وللكوادر الوطنية، ما ينعكس على تحقيق الازدهار للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي واعد.»
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