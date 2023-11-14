((أسري)) تعتمد أحدث التقنيات السحابية للارتقاء بقطاع الصناعة البحرية في المنطقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬إنفور‭ ‬المتخصصة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‮»‬‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والبناء‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬قد‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تثبيت‭ ‬مشروع‭ ‬تخطيط‭ ‬الموارد‭ ‬المؤسساتية‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬الجديدة‭ ‬للمشاريع‭ ‬الصناعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركة،‭ ‬والتي‭ ‬ستمكن‭ ‬أسري‭ ‬من‭ ‬رقمنة‭ ‬عملياتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬واستدامة‭ ‬أعمالها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬الابداع‭ ‬والابتكار‭. ‬

وتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬تكريمي‭ ‬اقيم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬مؤتمرات‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بحضور‭ ‬وولفجانج‭ ‬كوبك‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بشركة‭ ‬إنفور‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬بشركة‭ ‬أسري‭ ‬مازن‭ ‬مطر‭. ‬

ويسهم‭ ‬تثبيت‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬قدرة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تتبع‭ ‬الطلبات‭ ‬للآلاف‭ ‬من‭ ‬الأجزاء‭ ‬والقطع‭ ‬الصناعية‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬أسري‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬عملائها‭ ‬أو‭ ‬تشغيل‭ ‬عمليتها‭ ‬الخاصة‭ ‬وذلك‭ ‬نظراً‭ ‬لكبر‭ ‬حجم‭ ‬أعمالها‭ ‬وتعدد‭ ‬نطاقاتها؛‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬‮«‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬وتنفذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬60‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬مشروع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭.‬

وبتثبيتها‭ ‬لأنظمة‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬من‭ ‬انفور‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‮»‬‭ ‬قد‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬وأتمتة‭ ‬كافة‭ ‬عملياتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المشتريات‭ ‬والحسابات‭ ‬وإدارة‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد،‭ ‬لتتمكن‭ ‬بالتالي‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة،‭ ‬وتزويد‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬بمصدر‭ ‬موحد‭ ‬وموثوق‭ ‬للمعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬التي‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصحيحة‭ ‬لمختلف‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭. ‬كما‭ ‬سيمكن‭ ‬النظام‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬بكفاءة‭ ‬وسلاسة‭ ‬مع‭ ‬أعمال‭ ‬الشركاء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بتأمين‭ ‬المكونات‭ ‬والمواد‭ ‬الأولية‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭ ‬لتسريع‭ ‬أوقات‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتصنيع،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬العملاء‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬وولفجانج‭ ‬كوبك‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بشركة‭ ‬إنفور‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتمادها‭ ‬للتقنيات‭ ‬السحابية‭ ‬وأتمتة‭ ‬أنظمة‭ ‬أعمالها‭ ‬باستخدام‭ ‬حلول‭ ‬أنفور،‭ ‬أثبتت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬الصناعية‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬أعمالها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬ودعم‭ ‬نمو‭ ‬الصناعات‭ ‬الرئيسية؛‭ ‬ونتطلع‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إنفور‭ ‬لمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭. ‬

وستستفيد‭ ‬‮«‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬انتقالها‭ ‬إلى‭ ‬بيئة‭ ‬سحابية‭ ‬‮«‬متعددة‭ ‬المستخدمين‭ ‬والمهام‮»‬‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬الابتكار‭ ‬التقني‭ ‬المتواصل،‭ ‬حيث‭ ‬ستصل‭ ‬إليها‭ ‬كافة‭ ‬التحديثات‭ ‬والترقيات‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬فور‭ ‬اعتمادها‭ ‬وتنفيذها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬إنفور‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬هذه‭ ‬الحزمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬المتخصص‭ ‬بالخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬لدى‭ ‬إنفور‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أدلى‭ ‬مازن‭ ‬محمد‭ ‬مطر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬بشركة‭ ‬أسري‭ ‬بالتصريح‭ ‬التالي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أسهم‭ ‬اعتماد‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ ‬لأنظمة‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الأسس‭ ‬التقنية‭ ‬الصحيحة‭ ‬التي‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الابتكار‭. ‬نشهد‭ ‬حالياً‭ ‬مكاسباً‭ ‬كبيرة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والأتمتة‭ ‬العالية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيمكننا‭ ‬من‭ ‬توزيع‭ ‬موظفينا‭ ‬بشكل‭ ‬استراتيجي‭ ‬لأداء‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬لخبراتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬الشركة‭. ‬واضاف‮»‬‭ ‬إننا‭ ‬فخورون‭ ‬بدورنا‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المستمرة‭ ‬للمملكة‮»‬‭. ‬