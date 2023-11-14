((أسري)) تعتمد أحدث التقنيات السحابية للارتقاء بقطاع الصناعة البحرية في المنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة إنفور المتخصصة عالمياً في قطاع الحوسبة السحابية، أن «الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن» (أسري)، وهي الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري في منطقة الخليج العربي، قد عملت على تثبيت مشروع تخطيط الموارد المؤسساتية القائم على أنظمة الحوسبة السحابية الجديدة للمشاريع الصناعية على مستوى الشركة، والتي ستمكن أسري من رقمنة عملياتها وتعزيز كفاءة واستدامة أعمالها، فضلاً عن الارتقاء بقدرتها على الابداع والابتكار.
وتم الإعلان عن هذا النجاح خلال حفل تكريمي اقيم بمملكة البحرين في قاعة مؤتمرات فندق الخليج بتاريخ 24 اكتوبر 2023 بحضور وولفجانج كوبك نائب الرئيس التنفيذي بشركة إنفور والعضو المنتدب بشركة أسري مازن مطر.
ويسهم تثبيت هذه الأنظمة في تسهيل قدرة الشركة على تتبع الطلبات للآلاف من الأجزاء والقطع الصناعية المتخصصة التي تعتمد عليها أسري في خدمة عملائها أو تشغيل عمليتها الخاصة وذلك نظراً لكبر حجم أعمالها وتعدد نطاقاتها؛ حيث تعمل «الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن» مع ما يصل إلى 2000 شريك تجاري وتنفذ ما يقارب 60 إلى 100 مشروع في وقت واحد.
وبتثبيتها لأنظمة الحوسبة السحابية من انفور تكون «الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن» قد نجحت في توحيد وأتمتة كافة عملياتها الرئيسية بما في ذلك المشتريات والحسابات وإدارة سلاسل الإمداد، لتتمكن بالتالي من تعزيز مستويات الكفاءة، وتزويد الإدارة العليا بمصدر موحد وموثوق للمعلومات والبيانات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الصحيحة لمختلف المعاملات التجارية. كما سيمكن النظام الشركة من التكامل بكفاءة وسلاسة مع أعمال الشركاء، الأمر الذي يسمح لها بتأمين المكونات والمواد الأولية بسرعة أكبر لتسريع أوقات الإصلاح والتصنيع، والارتقاء بتجربة العملاء.
وبهذه المناسبة قال وولفجانج كوبك نائب الرئيس التنفيذي بشركة إنفور: «من خلال اعتمادها للتقنيات السحابية وأتمتة أنظمة أعمالها باستخدام حلول أنفور، أثبتت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن قدرة هذه الحلول الصناعية على مساعدة الشركات وتمكينها من تعزيز كفاءة أعمالها وقدرتها على خدمة العملاء ودعم نمو الصناعات الرئيسية؛ ونتطلع في شركة إنفور لمواصلة دعم مسيرة جهود الشركة لتحقيق التحول الرقمي الشامل في المستقبل».
وستستفيد «الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن» جراء انتقالها إلى بيئة سحابية «متعددة المستخدمين والمهام» من مزايا الابتكار التقني المتواصل، حيث ستصل إليها كافة التحديثات والترقيات بشكل تلقائي فور اعتمادها وتنفيذها من قبل شركة إنفور. هذا وقد تم اعتماد هذه الحزمة من قبل الفريق المتخصص بالخدمات الاستشارية لدى إنفور.
من جانبه، أدلى مازن محمد مطر العضو المنتدب بشركة أسري بالتصريح التالي: «لقد أسهم اعتماد الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن لأنظمة الحوسبة السحابية الصناعية في وضع الأسس التقنية الصحيحة التي تمكنها من تحقيق النمو المستدام ومواصلة مسيرة الابتكار. نشهد حالياً مكاسباً كبيرة تتمثل في رفع مستويات الكفاءة والأتمتة العالية، الأمر الذي سيمكننا من توزيع موظفينا بشكل استراتيجي لأداء المهام التي تحتاج لخبراتهم، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الأكبر من بيانات الشركة. واضاف» إننا فخورون بدورنا الريادي في إثراء قطاع الخدمات البحرية في البحرين، والإسهام في دفع مسيرة التحول الرقمي المستمرة للمملكة».
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