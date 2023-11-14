وزير المواصلات يشارك في افتتاح معرض دبي للطيران 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، أمس في حفل افتتاح معرض دبي الدولي للطيران 2023، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وعلى هامش المعرض اجتمع محمد بن ثامر الكعبي مع سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، حيث تم خلال الاجتماع تعزيز سبل تطوير التعاون القائم في قطاعات العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية بين الطرفين.
والتقى الوزير مع كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا IATA ، حيث أشار الوزير إلى الدور الرائد الذي تقوم به المنظمة في تنظيم صناعة النقل الجوي، مشيداً بجهود الاتحاد الدولي في المحافظة على مستوى الخدمات للشركات والعملاء بما يحقق الهدف الأساسي من تأسيسه.
وأجرى وزير المواصلات والاتصالات مباحثات ثنائية مع عدد من الشركات الإماراتية والعالمية المشاركة في معرض دبي للطيران 2023 والتي تربطها علاقات متينة مع مملكة البحرين.
كما قام بزيارة عدد من الشركات للاطلاع على آخر المستجدات في عالم الطيران، واستمع لشرح موجز عما تقدمه هذه الشركات من تكنولوجيا حديثة تسهم في خدمة قطاع السفر والسياحة العالمية.
ويقام معرض دبي الدولي للطيران كل سنتين في إمارة دبي ويعتبر واحداً من أهم المعارض التجارية على الساحة العالمية ويتميز في عرض أحدث الطائرات المدنية والعسكرية ويشهد سنوياً التوقيع على عقود كبيرة، وتشارك فيه أكثر من 1400 شركة حيث يوفر عروض ساكنة للطائرات، والعروض الجوية لمختلف أنواع الطائرات الحديثة، ويحتوي على منصات لعروض الشركات في صالة المعارض بمساحة إجمالية تتجاوز 80 ألف متراً مربعاً.
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