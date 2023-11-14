وزير المواصلات يشارك في افتتاح معرض دبي للطيران 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬بإمارة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬‮

‬‭ ‬

‮

‬وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬اجتمع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬مع‭ ‬سارة‭ ‬بنت‭ ‬يوسف‭ ‬الأميري‭ ‬وزيرة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬وكالة‭ ‬الإمارات‭ ‬للفضاء،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬العلمية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬‮

‬‭ ‬

‮

‬والتقى‭ ‬الوزير‭ ‬مع‭ ‬كامل‭ ‬العوضي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬ IATA ،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬صناعة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬للشركات‭ ‬والعملاء‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬تأسيسه‭.‬‮



‬‭ ‬

‮

‬وأجرى‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬مباحثات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الإماراتية‭ ‬والعالمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬دبي‭ ‬للطيران‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬تربطها‭ ‬علاقات‭ ‬متينة‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬‮

‬كما‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران،‭ ‬واستمع‭ ‬لشرح‭ ‬موجز‭ ‬عما‭ ‬تقدمه‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬حديثة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬العالمية‭.‬

‮

‬ويقام‭ ‬معرض‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬ويعتبر‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المعارض‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬ويتميز‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬أحدث‭ ‬الطائرات‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬ويشهد‭ ‬سنوياً‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬كبيرة،‭ ‬وتشارك‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬شركة‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬عروض‭ ‬ساكنة‭ ‬للطائرات،‭ ‬والعروض‭ ‬الجوية‭ ‬لمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الطائرات‭ ‬الحديثة،‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬لعروض‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬المعارض‭ ‬بمساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تتجاوز‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً‭.‬