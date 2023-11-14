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نقلت 12.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى((العربية للطيران)) تحقق أفضل نتائج مالية في تاريخها

11/14/2023 11:37:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ ‬أول‭ ‬وأكبر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمس‭ ‬نتائج‭ ‬مالية‭ ‬وتشغيلية‭ ‬قياسية‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬والأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬المنتهية‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وسجلت‭ ‬الشركة‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬قياسية‭ ‬تعد‭ ‬الافضل‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬32‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬53 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وارتفعت‭ ‬ايرادات‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬بنسبة‭ ‬16 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬4.45‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭. ‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭: ‬‮«‬حافظت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬اعمالها‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توسيع‭ ‬خدماتها‭ ‬عبر‭ ‬مراكز‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬السبعة‭ ‬وإطلاق‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬العالمية‭. ‬وجاءت‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬السعة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬مدعومة‭ ‬بارتفاع‭ ‬الطلب،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬12‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬مسافر،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬36 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وتستمر‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬بتعزيز‭ ‬خدماتها‭ ‬المتنوعة‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬مع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنتجات‭ ‬المبتكرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬السفر‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.

كما‭ ‬وسجلت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬قياسية‭ ‬قدرها‭ ‬522‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬المنتهي‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬سبتمبر2023؛‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬26 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ومدعومة‭ ‬بإيرادات‭ ‬قوية‭ ‬سجلتها‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬63‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭.‬

وأضاف‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬الاداء‭ ‬القوى‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مدعوم‭ ‬بزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬واجراءات‭ ‬ضبط‭ ‬التكاليف‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬فريق‭ ‬الادارة‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الاداء‭ ‬القوي‭ ‬مدى‭ ‬فعالية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التشغيلية‭ ‬والتجارية‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الشركة،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬ايضاً‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬الراسخ‭ ‬بتوفير‭ ‬قيمة‭ ‬حقيقية‭ ‬لعملائها‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬حققت‭ ‬الشركة‭ ‬إنجازات‭ ‬وتطورات‭ ‬كثيرة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ففيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاسطول،‭ ‬تم‭ ‬إضافة‭ ‬طائرتين‭ ‬مستأجرتين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيرباص‭ ‬ A 320‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬الأسطول‭ ‬الى‭ ‬72‭ ‬طائرة‭ ‬مستأجرة‭ ‬ومملوكة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيرباص‭ ‬ A 320‭
‬و A 321‭.‬

وتم‭ ‬إضافة‭ ‬أربع‭ ‬طائرات‭ ‬مستأجرة‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيرباص A 320‭
‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬عمليات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬لدعم‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭.‬

اما‭ ‬شبكة‭ ‬الوجهات،‭ ‬فقد‭ ‬أضافت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬17‭ ‬وجهة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬العالمية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬وجهات‭ ‬المجموعة‭ ‬الى‭ ‬206‭ ‬وجهة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬مراكزها‭ ‬التشغيلية‭ ‬السبعة‭.‬

وارتفعت‭ ‬السعة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمجموعة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بنسبة‭ ‬33 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬تخطيط‭ ‬موارد‭ ‬المؤسسات‭ (‬ ERP ‭) ‬لدعم‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تفعيل‭ ‬سجل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتحديث‭ ‬معدات‭ ‬حقيبة‭ ‬الطيران‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للاستغناء‭ ‬عن‭ ‬المعاملات‭ ‬الورقية‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسيولة،‭ ‬تتوفر‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭
‬السيولة‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭.‬9‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ ‬نقدا‭ ‬وما‭ ‬يعادله‭.‬

وقد‭ ‬حصدت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬منخفض‭ ‬التكلفة‭ ‬للعام‮»‬،‭ ‬ووفقاً‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬أيرلاين‭ ‬ويكلي‮»‬،‭ ‬حققت‭ ‬الشركة‭ ‬أعلى‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬تشغيلي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬وحققت‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬السنوي‭ ‬المرموق‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬إيرفينانس‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬100‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للسنة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وتصدرت‭ ‬‮«‬فلاي‭ ‬جناح‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬تصنيف‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الباكستاني‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬دقة‭ ‬المواعيد‭. ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬فلاي‭ ‬آرنا‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬ IOSA ‭.‬

وضمن‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬عيادة‭ ‬طبية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬طاجيكستان‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مدرسة‭ ‬وعيادة‭ ‬يديرها‭ ‬حاليا‭ ‬برنامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬‮«‬سحاب‭ ‬الخير‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للعربية‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬دولة‭.‬

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