مجموعة ((زين)) تنمو بأرباحها الصافية 13% وتحقق 561 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سجلت مجموعة زين نموا قويا على كافة مؤشراتها المالية عن فترة التسعة أشهر من السنة المالية الجارية، إذ أظهرت النتائج المالية المجمعة نمو أرباحها الصافية بنسبة 13 % لتصل إلى 172 مليون دينار كويتي (561 مليون دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، وسجلت ربحية السهم الواحد 40 فلساً (0.13 دولار).
ورفعت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إيراداتها بنحو 11 % لتصل إلى 1.4 مليار دينار (4.6 مليارات دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 1.3 مليار دينار (4.2 مليارات دولار) عن الفترة نفسها من العام الأخير.
ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ( EBITDA ) عن فترة التسعة أشهر بنسبة 8 % لتصل إلى نحو 530 مليون دينار (1.7 مليار دولار)، مقارنة مع 491 مليون دينار (1.6 مليار دولار) عن ذات الفترة من العام 2022، وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 37 % عن نفس الفترة.
ودفعت عمليات المجموعة معدلات النمو لإيرادات خدمات البيانات لتصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 8 % ، لتمثل 39 % من حجم الإيرادات المجمعة، وتخطت قاعدة العملاء 52 مليون عميل نشط عن ذات الفترة.
وسجلت النتائج المالية الفصلية لعمليات المجموعة نموا صحيا عن فترة الربع الثالث، إذ سجلت الأرباح الصافية نموا بنسبة 11 % لتصل إلى 60 مليون دينار (196 مليون دولار)، بربحية 14 فلسا (0.05 دولار أمريكي) للسهم الواحد، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ( EBITDA ) بنسبة 7 % لتصل إلى 183 مليون دينار (594 مليون دولار)، ونمت الإيرادات المجمعة الفصلية بنسبة 10 % لتصل إلى نحو
485مليون دينار (1.6 مليار دولار).
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح «أظهرت عملياتنا مرونة كبيرة في مواجهة التحديات التشغيلية والأمنية والاجتماعية، خصوصا مع الأوضاع المضطربة وغير المستقرة التي تشهدها بعض أسواق المجموعة، فقد سجلنا نتائج مالية إيجابية رغم الأجواء المعاكسة، حيث جاءت وفق توقعاتنا وتقديراتنا عن هذه الفترة».
وأشار الفريح إلى أن مجموعة زين حافظت على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها بالرغم من صعوبة المشهد الحالي لأسواق المنطقة، إذ قامت مؤخرا بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية 10 فلوس بقيمة 43 مليون دينار (140 مليون دولار)، مبينا أن المجموعة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية وقراراتها الاستثمارية وهي تضع في عين الاعتبار تعظيم حقوق المساهمين، كما أنها تحرص أن تحقق ممارساتها الشاملة المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة
الشركات قيمة مستدامة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «سجلت النتائج المالية المجمعة نسب قوية عن هذه الفترة، وهو ما انعكس بالإيجاب على حجم الإيرادات المجمعة التي نمت بنسبة 11 % لتصل إلى نحو 4.6 مليارات دولار، وذلك على الرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بعض أسواقنا الرئيسية، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة وتحديات مواكبة صناعة الاتصالات التي تتسم بالتغيير المستمر».
وأضاف الخرافي «يبرز الأداء التشغيلي القوي تنامي عمليات التآزر البيني بين شركات المجموعة، التي تنفذ سلسلة من المبادرات والخطط المبتكرة، ويظهر هذا التوجه الاستراتيجي النمو القوي لعمليات زين في الكويت التي نمت أرباحها 38 % ، والزيادة الكبيرة في أرباح زين السعودية بنسبة 224 % ، وزيادة معدلات النمو في أرباح زين الأردن 14 % ، ونمو الأرباح الصافية لعمليات زين العراق بستة أضعاف عن الفترة المشابهة من العام الأخير.
وأفاد الخرافي قائلا «تحقق استراتيجيتنا في تشارك البنية التحتية (بيع وإعادة تأجير الأبراج) تقدما كبيرا، والتي بدأتها المجموعة في أسواق الكويت، الأردن، السعودية، والعراق، وحاليا تتفاوض زين ومجموعة Ooredoo ، و TASC Towers Holding لدمج محافظ أصول الأبراج الخاصة في الكويت، العراق، الأردن، قطر، الجزائر، وتونس في شركة مملوكة بشكل مشترك لإنشاء شركة أبراج مستقلة تتألف من 30 ألف برج اتصال».
وفيما يتعلق بالبحرين، سجلت إيرادات عمليات زين البحرين نمو بنسبة 7 % لتصل إلى نحو 143 مليون دولار، وحققت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بقيمة 44.3 مليون دولار، مما عكس هامش قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 31 % ، وسجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 12 مليون دولار عن هذه الفترة.
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