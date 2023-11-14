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مجموعة ((زين)) تنمو بأرباحها الصافية 13% وتحقق 561 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام

11/14/2023 11:37:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سجلت‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬نموا‭ ‬قويا‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬مؤشراتها‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬الجارية،‭ ‬إذ‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬المجمعة‭ ‬نمو‭ ‬أرباحها‭ ‬الصافية‭ ‬بنسبة‭ ‬13 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬172‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬كويتي‭ (‬561‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬وسجلت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬40‭ ‬فلساً‭ (‬0.13‭ ‬دولار‭).‬

ورفعت‭ ‬زين‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬إيراداتها‭ ‬بنحو‭ ‬11 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬4.6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬إجمالي‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬4.2‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭) ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الأخير‭.‬

ونمت‭ ‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬خصم‭ ‬الفوائد‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاكات‭ (‬ EBITDA ‭) ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬بنسبة‭ ‬8 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬530‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬1.7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬491‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬1.6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬عن‭ ‬ذات‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬وبلغ‭ ‬هامش‭ ‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬خصم‭ ‬الفوائد‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاكات‭ ‬37 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭.‬

ودفعت‭ ‬عمليات‭ ‬المجموعة‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬لإيرادات‭ ‬خدمات‭ ‬البيانات‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بنسبة‭ ‬ارتفاع‭ ‬بلغت‭ ‬8 ‭%‬ ،‭ ‬لتمثل‭ ‬39 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الإيرادات‭ ‬المجمعة،‭ ‬وتخطت‭ ‬قاعدة‭ ‬العملاء‭ ‬52‭ ‬مليون‭ ‬عميل‭ ‬نشط‭ ‬عن‭ ‬ذات‭ ‬الفترة‭.‬

وسجلت‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬الفصلية‭ ‬لعمليات‭ ‬المجموعة‭ ‬نموا‭ ‬صحيا‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬إذ‭ ‬سجلت‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬11 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬196‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بربحية‭ ‬14‭ ‬فلسا‭ (‬0.05‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬للسهم‭ ‬الواحد،‭ ‬وارتفعت‭ ‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬خصم‭ ‬الفوائد‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاكات‭ (‬ EBITDA ‭) ‬بنسبة‭ ‬7 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬183‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬594‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬ونمت‭ ‬الإيرادات‭ ‬المجمعة‭ ‬الفصلية‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭
‬485مليون‭ ‬دينار‭ (‬1.6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬أسامة‭ ‬الفريح‭ ‬‮«‬أظهرت‭ ‬عملياتنا‭ ‬مرونة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬المضطربة‭ ‬وغير‭ ‬المستقرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬بعض‭ ‬أسواق‭ ‬المجموعة،‭ ‬فقد‭ ‬سجلنا‭ ‬نتائج‭ ‬مالية‭ ‬إيجابية‭ ‬رغم‭ ‬الأجواء‭ ‬المعاكسة،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬وفق‭ ‬توقعاتنا‭ ‬وتقديراتنا‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الفريح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬مساهميها‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬المشهد‭ ‬الحالي‭ ‬لأسواق‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬قامت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بتوزيع‭ ‬أرباح‭ ‬نقدية‭ ‬نصف‭ ‬سنوية‭ ‬10‭ ‬فلوس‭ ‬بقيمة‭ ‬43‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬140‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬تواصل‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وقراراتها‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وهي‭ ‬تضع‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬تعظيم‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تحرص‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬ممارساتها‭ ‬الشاملة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمعايير‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة
الشركات‭ ‬قيمة‭ ‬مستدامة‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬زين‭ ‬بدر‭ ‬ناصر‭ ‬الخرافي‭ ‬‮«‬سجلت‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬المجمعة‭ ‬نسب‭ ‬قوية‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬بالإيجاب‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬الإيرادات‭ ‬المجمعة‭ ‬التي‭ ‬نمت‭ ‬بنسبة‭ ‬11 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬4‭.‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬بعض‭ ‬أسواقنا‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬الشرسة‭ ‬وتحديات‭ ‬مواكبة‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بالتغيير‭ ‬المستمر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الخرافي‭ ‬‮«‬يبرز‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬القوي‭ ‬تنامي‭ ‬عمليات‭ ‬التآزر‭ ‬البيني‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬المجموعة،‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬المبتكرة،‭ ‬ويظهر‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬النمو‭ ‬القوي‭ ‬لعمليات‭ ‬زين‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬نمت‭ ‬أرباحها‭ ‬38 ‭%‬ ،‭ ‬والزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬أرباح‭ ‬زين‭ ‬السعودية‭ ‬بنسبة‭ ‬224 ‭%‬ ،‭ ‬وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬أرباح‭ ‬زين‭ ‬الأردن‭ ‬14 ‭%‬ ،‭ ‬ونمو‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬لعمليات‭ ‬زين‭ ‬العراق‭ ‬بستة‭ ‬أضعاف‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬المشابهة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الأخير‭.‬

وأفاد‭ ‬الخرافي‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬تحقق‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬في‭ ‬تشارك‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ (‬بيع‭ ‬وإعادة‭ ‬تأجير‭ ‬الأبراج‭) ‬تقدما‭ ‬كبيرا،‭ ‬والتي‭ ‬بدأتها‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الكويت،‭ ‬الأردن،‭ ‬السعودية،‭ ‬والعراق،‭ ‬وحاليا‭ ‬تتفاوض‭ ‬زين‭ ‬ومجموعة‭ ‬ Ooredoo ،‭ ‬و‭ ‬ TASC ‭ ‬ Towers ‭ ‬ Holding لدمج‭ ‬محافظ‭ ‬أصول‭ ‬الأبراج‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬العراق،‭ ‬الأردن،‭ ‬قطر،‭ ‬الجزائر،‭ ‬وتونس‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مملوكة‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬لإنشاء‭ ‬شركة‭ ‬أبراج‭ ‬مستقلة‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬برج‭ ‬اتصال‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبحرين،‭ ‬سجلت‭ ‬إيرادات‭ ‬عمليات‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬نمو‭ ‬بنسبة‭ ‬7 ‭%‬ ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬143‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وحققت‭ ‬الشركة‭ ‬أرباحا‭ ‬قبل‭ ‬خصم‭ ‬الفوائد‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاكات‭ ‬بقيمة‭ ‬44‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬مما‭ ‬عكس‭ ‬هامش‭ ‬قبل‭ ‬خصم‭ ‬الفوائد‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاكات‭ ‬بنسبة‭ ‬31 ‭%‬ ،‭ ‬وسجلت‭ ‬الشركة‭ ‬أرباحا‭ ‬صافية‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭.‬

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