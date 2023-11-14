طيران الخليج تحصل للمرة الثانية على جائزة ((Five Star Major Airline)) من منظمة رابطة تجربة ركاب الطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تسلم زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس ادارة مجموعة طيران الخليج، جائزة « Five Star Major Airline » التي حصلت عليها شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين من منظمة رابطة تجربة ركاب الطيران ( APEX ) وذلك خلال معرض دبي للطيران الذي يقام في الفترة من 13 -17 نوفمبر
وتعزز هذه الجائزة مكانة طيران الخليج كواحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم، وتضاف إلى سجلها الحافل بالعديد من الجوائز.
وبهذه المناسبة أعرب الزياني عن سعادته بهذه الجائزة التي تحصل عليها «طيران الخليج» للمرة الثانية والذي يعكس رضا الرّكاب والتميز بين العديد المنافسين، كما يعد إضافة للإنجازات والجوائز التي حققتها «طيران الخليج» في السنوات السابقة و شهادة ثقة فيما تقدمه من خدمات، معربا عن فخره واعتزازه بأن تمنح «طيران الخليج» هذا التكريم كواحدة من 35 شركة طيران عالمية تحصل على جائزة الخمس نجوم، وذلك من بين 600 شركة طيران موجودة في العالم، مما يؤكد مجددًا على التزامنا بتعزيز مستويات الراحة وتقديم خدمات متميزة لضيوفنا الكرام على متن كل رحلة، وهي أيضا بمثابة شهادة تعكس المستويات العالية من الجودة والرعاية المدعمة بمهنية ، تلك التي نسعى جاهدين لتقديمها
ويعتمد تقييم منظمة رابطة تجربة ركاب الطيران ( APEX )، وهي شبكة من شركات الطيران الرائدة والموردين والشركات ذات الصلة بالقطاع، بشكل كامل على نتائج تجربة وتقييم الركاب، ويشمل آراء وردود الركاب عبر أكثر من مليون رحلة طيران حول العالم. ويعتبر التقييم الأول من نوعه لشركات الطيران الذي يعتمد بصورة كاملة على الردود الموثقة من الركاب وتقوم شركة مراجعة خارجية بتدقيق نتائج التقييم الذي قسم شركات الطيران إلى أربع فئات.
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