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طيران الخليج تحصل للمرة الثانية على جائزة ((Five Star Major Airline)) من منظمة رابطة تجربة ركاب الطيران

11/14/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تسلم‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬ Five ‭ ‬ Star ‭ ‬ Major ‭ ‬ Airline ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬رابطة‭ ‬تجربة‭ ‬ركاب‭ ‬الطيران‭ (‬ APEX ‭) ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬دبي‭ ‬للطيران‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ -‬17‭ ‬نوفمبر‮

وتعزز‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬مكانة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجلها‭ ‬الحافل‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬رضا‭ ‬الرّكاب‭ ‬والتميز‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬المنافسين،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬إضافة‭ ‬للإنجازات‭ ‬والجوائز‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬و‭ ‬شهادة‭ ‬ثقة‭ ‬فيما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بأن‭ ‬تمنح‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬عالمية‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬مجددًا‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الراحة‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬لضيوفنا‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬كل‭ ‬رحلة،‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬تعكس‭ ‬المستويات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬الجودة‭ ‬والرعاية‭ ‬المدعمة‭ ‬بمهنية‭ ‬،‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لتقديمها


‬ويعتمد‭ ‬تقييم‭ ‬منظمة‭ ‬رابطة‭ ‬تجربة‭ ‬ركاب‭ ‬الطيران‭ (‬ APEX ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الرائدة‭ ‬والموردين‭ ‬والشركات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقطاع،‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تجربة‭ ‬وتقييم‭ ‬الركاب،‭ ‬ويشمل‭ ‬آراء‭ ‬وردود‭ ‬الركاب‭ ‬عبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬رحلة‭ ‬طيران‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬ويعتبر‭ ‬التقييم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬الردود‭ ‬الموثقة‭ ‬من‭ ‬الركاب‭ ‬وتقوم‭ ‬شركة‭ ‬مراجعة‭ ‬خارجية‭ ‬بتدقيق‭ ‬نتائج‭ ‬التقييم‭ ‬الذي‭ ‬قسم‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬فئات‭.‬

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