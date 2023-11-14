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تداول 3.4 ملايين سهم بقيمة 1.2 مليون دينار في البورصة

11/14/2023 11:37:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬العام‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1 ‭,‬ 938.79‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭
‬4‭.‬72نقاط‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬739‭.‬22‭
‬بارتفاع‭ ‬قدره‭
‬4‭.‬38‭ ‬نقاط‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬السابق‭.‬

وتداول‭ ‬المستثمرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬3‭.‬43‭ ‬ملايين‭ ‬سهم،‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬22‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬112‭ ‬صفقة،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬المستثمرون‭ ‬تعاملاتهم‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬372‭.‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬30‭.‬43 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للتداول‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬2‭.‬26‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬34‭ ‬صفقة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأداء‭ ‬الشركات،‭ ‬جاء‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ (‬بيتك‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬329‭.‬32‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬26‭.‬91 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬381‭.‬66‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬22‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فكان‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬302‭.‬31‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬24‭.‬70 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬1.53‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬صفقة‭.‬

ثم‭ ‬جاءت‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬296‭.‬14‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬24‭.‬20 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬271.84‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬31‭ ‬صفقة‭.‬

وتم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬15‭ ‬شركة،‭ ‬وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬7‭ ‬شركات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬واحدة،‭ ‬وحافظت‭ ‬بقية‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إقفالاتها‭ ‬السابقة‭.‬

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