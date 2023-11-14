تداول 3.4 ملايين سهم بقيمة 1.2 مليون دينار في البورصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس عند مستوى 1 , 938.79 بارتفاع قدره
4.72نقاط مقارنة بإقفاله يوم الإثنين، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 739.22
بارتفاع قدره
4.38 نقاط مقارنة بإقفاله السابق.
وتداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 3.43 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.22 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 112 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 372.50 ألف دينار أي ما نسبته 30.43 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 2.26 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 34 صفقة.
وفيما يتعلق بأداء الشركات، جاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 329.32 ألف دينار أي ما نسبته 26.91 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 381.66 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 22 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 302.31 ألف دينار أي ما نسبته 24.70 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.53 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 15 صفقة.
ثم جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) بقيمة قدرها 296.14 ألف دينار أي ما نسبته 24.20 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 271.84 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 31 صفقة.
وتم يوم أمس تداول أسهم 15 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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