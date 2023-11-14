((العربية للطيران)) توقع طلبية لشراء 240 محركاً لدعم طلبية طائراتها الجديدة A320

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت «العربية للطيران»، أمس توقيع طلبية لشراء 240 محركاً من طراز LEAP -1 A من شركة «سي إف إم إنترناشيونال» لدعم الطائرات الـ 120 التي تعاقدت على شرائها سابقاً من عائلة إيرباص A 320 neo ، بما في ذلك طائرات A 321 XLR الجديدة. وتشمل الطلبية أيضاً اتفاقية خدمات لسنوات عدة وتوفير محركات احتياطية. وجرت مراسم توقيع الطلبية خلال «معرض دبي للطيران 2023» بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين، وتندرج في إطار التزام الناقلة المستمر
بتطوير أسطولها وعملياتها التشغيلية.
وتساهم هذه الصفقة، التي تتجاوز قيمتها الدفترية الإجمالية 3.36 مليار دولار أمريكي (السعر المدرج)، في دعم استراتيجية نمو أسطول «العربية للطيران» وتوسيع أعمالها مستقبلاً. ومن المقرر استخدام محركات LEAP -1 A المتطورة لدعم طلبية «العربية للطيران» لشراء 120 طائرةً من عائلة إيرباص A 320- neo - بما في ذلك 73 طائرةً من طراز A 320 neo ، و27 من طراز A 321 neo ، و20 طائرةً من طراز A 321 XLR - والمقرر بدء تسليمها في عام 2025.
وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا توسيع علاقتنا مع (سي إف إن إنترناشيونال) من خلال طلبية شراء المحركات هذه، والتي تشكل محطة مهمة في مسيرة نمو وتقدم شركتنا. ونحن واثقون بأن كفاءة محركات (سي إف إم) ستلعب دوراً محورياً في دعم استراتيجية تطوير أسطولنا، بما في ذلك تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثير الانبعاثات الكربونية. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا الراسخ برفع مستوى كفاءة العمليات التشغيلية، والمساهمة في بناء قطاع طيران أكثر استدامة».
من جانبه، قال جايل ميهوست، الرئيس التنفيذي لشركة «سي إف إم إنترناشيونال»: «يشرفنا ترسيخ شراكتنا طويلة الأمد مع «العربية للطيران» بطلبية اليوم لشراء 240 محركاً. وتعد هذه الثقة المتجددة دليلاً ملموساً على كفاءة محركات LEAP ، والتي نتطلع إلى تزويد أسطول الشركة بها لدعم المنطقة بقدراتنا الاستثنائية».
MENAFN14112023000055011008ID1107424954
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.