((العربية للطيران)) توقع طلبية لشراء 240 محركاً لدعم طلبية طائراتها الجديدة A320

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬توقيع‭ ‬طلبية‭ ‬لشراء‭ ‬240‭ ‬محركاً‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ LEAP -1 A ‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إف‭ ‬إم‭ ‬إنترناشيونال‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬الطائرات‭ ‬الـ‭ ‬120‭ ‬التي‭ ‬تعاقدت‭ ‬على‭ ‬شرائها‭ ‬سابقاً‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬إيرباص‭ ‬ A 320 neo ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طائرات‭ ‬ A 321 XLR ‭ ‬الجديدة‭. ‬وتشمل‭ ‬الطلبية‭ ‬أيضاً‭ ‬اتفاقية‭ ‬خدمات‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة‭ ‬وتوفير‭ ‬محركات‭ ‬احتياطية‭. ‬وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الطلبية‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬دبي‭ ‬للطيران‭ ‬2023‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الشركتين،‭ ‬وتندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬الناقلة‭ ‬المستمر‭

‬بتطوير‭ ‬أسطولها‭ ‬وعملياتها‭ ‬التشغيلية‭.‬

وتساهم‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة،‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬الدفترية‭ ‬الإجمالية‭ ‬3‭.‬36‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬السعر‭ ‬المدرج‭)‬،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استراتيجية‭ ‬نمو‭ ‬أسطول‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬وتوسيع‭ ‬أعمالها‭ ‬مستقبلاً‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬استخدام‭ ‬محركات‭ ‬ LEAP -1 A ‭ ‬المتطورة‭ ‬لدعم‭ ‬طلبية‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬لشراء‭ ‬120‭ ‬طائرةً‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬إيرباص‭ ‬ A 320- neo ‭ - ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬73‭ ‬طائرةً‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 320 neo ،‭ ‬و27‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 321 neo ،‭ ‬و20‭ ‬طائرةً‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ A 321 XLR ‭ - ‬والمقرر‭ ‬بدء‭ ‬تسليمها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬عادل‭ ‬العلي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬توسيع‭ ‬علاقتنا‭ ‬مع‭ (‬سي‭ ‬إف‭ ‬إن‭ ‬إنترناشيونال‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طلبية‭ ‬شراء‭ ‬المحركات‭ ‬هذه،‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬نمو‭ ‬وتقدم‭ ‬شركتنا‭. ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬بأن‭ ‬كفاءة‭ ‬محركات‭ (‬سي‭ ‬إف‭ ‬إم‭) ‬ستلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬أسطولنا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬برفع‭ ‬مستوى‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قطاع‭ ‬طيران‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‮»‬‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬جايل‭ ‬ميهوست،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إف‭ ‬إم‭ ‬إنترناشيونال‮»‬‭: ‬‮«‬يشرفنا‭ ‬ترسيخ‭ ‬شراكتنا‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬بطلبية‭ ‬اليوم‭ ‬لشراء‭ ‬240‭ ‬محركاً‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬المتجددة‭ ‬دليلاً‭ ‬ملموساً‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬محركات‭ ‬ LEAP ،‭ ‬والتي‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬أسطول‭ ‬الشركة‭ ‬بها‭ ‬لدعم‭ ‬المنطقة‭ ‬بقدراتنا‭ ‬الاستثنائية‮»‬‭.‬