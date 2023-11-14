بنك السلام يعلن منتج ((تكافل السلام)) للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك السلام طرح منتج «تكافل السلام» بالتعاون مع شركة سوليدرتي الذي يوفر مجموعة متكاملة من منتجات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيتمكن الأفراد من الحصول على تأمين ضد الحريق والسيارات والسفر والعمالة المنزلية واليخوت والحوادث الشخصية والتأمين الصحي العائلي، بينما سيحصل زبائن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تأمين صحي تكافلي، وتأمين تكافلي على الممتلكات وتأمين مخاطر النقل البحري وتأمين ضمان كفاءة الأداء.
ويندرج منتج تكافل السلام تحت مظلة شراكة بنك السلام مع شركة سوليدرتي البحرين، حيث تم إعلان التدشين في المقر الرئيسي للبنك يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023 بحضور أعضاء مجلس إدارة بنك السلام، والسيد اشرف بسيسو الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي القابضة، والسيد جواد محمد الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من كلا الطرفين. ومن شأن هذا التعاون أن يُعزز من مساعي البنك ليكون محطة واحدة شاملة ومتكاملة تقدم منتجات مصرفية وتأمينية تحت سقف واحد.
وبهذه المناسبة، صرح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «مع النمو الكبير لمحفظتنا المالية وقاعدة زبائننا منذ الاستحواذ على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإثمار ومجموعة مختارة من الأصول من الإثمار القابضة، بما في ذلك ملكية 55 , 91 % في الشركة الأم لسوليدرتي البحرين، مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. (مقفلة)، يقدم بنك السلام حلولاً مصرفية مبتكرة، وخدمات رقمية مبسطة من خلال منصة الخدمات الذاتية.
وأضاف بوحجي قائلاً: «لطالما حرصنا في بنك السلام على تلبية الاحتياجات العصرية والمتجددة لزبائننا الكرام. ومن هذا المنطلق، قمنا بطرح منتج «تكافل السلام» الذي يوفر باقة من منتجات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث من شأن هذه الخطوة أن تدعم جهودنا الرامية لجعل بنك السلام محطة واحدة شاملة ومتكاملة تقدم منتجات مصرفية وتأمينية تحت سقف واحد. ويمكن للراغبين بإصدار بوليصة التأمين بشكل فوري، عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو التواصل مع مركز الاتصال، أو عن طريق زيارة أيّ فرع».
كما علق جواد محمد الرئيس التنفيذي في سوليدرتي البحرين قائلاً: «يسرني أن أستعرض على حضراتكم أهم التطورات الخاصة بمشروع الشراكة مع بنك السلام والتي تهدف إلى توفير منتجات التكافل عبر مختلف المنصات المعتمدة لدى البنك، بالإضافةِ إلى السعي باستمرار نحو تطوير جودة هذه المنتجات وتحسين تجربة الزبائن لما لها من أهمية بالغة في تعزيز الثقة بين جميع أصحاب المصلحة».
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