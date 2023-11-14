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بنك السلام يعلن منتج ((تكافل السلام)) للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

11/14/2023 11:37:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬طرح‭ ‬منتج‭ ‬‮«‬تكافل‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التأمين‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬ضد‭ ‬الحريق‭ ‬والسيارات‭ ‬والسفر‭ ‬والعمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬واليخوت‭ ‬والحوادث‭ ‬الشخصية‭ ‬والتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬العائلي،‭ ‬بينما‭ ‬سيحصل‭ ‬زبائن‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬صحي‭ ‬تكافلي،‭ ‬وتأمين‭ ‬تكافلي‭ ‬على‭ ‬الممتلكات‭ ‬وتأمين‭ ‬مخاطر‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬وتأمين‭ ‬ضمان‭ ‬كفاءة‭ ‬الأداء‭.‬

ويندرج‭ ‬منتج‭ ‬تكافل‭ ‬السلام‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬شراكة‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬التدشين‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنك‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬والسيد‭ ‬اشرف‭ ‬بسيسو‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة،‭ ‬والسيد‭ ‬جواد‭ ‬محمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬أن‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬مساعي‭ ‬البنك‭ ‬ليكون‭ ‬محطة‭ ‬واحدة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬تقدم‭ ‬منتجات‭ ‬مصرفية‭ ‬وتأمينية‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬مع‭ ‬النمو‭ ‬الكبير‭ ‬لمحفظتنا‭ ‬المالية‭ ‬وقاعدة‭ ‬زبائننا‭ ‬منذ‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار‭ ‬ومجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬من‭ ‬الإثمار‭ ‬القابضة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ملكية‭ ‬55 ‭,‬ 91 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لسوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬مجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬مقفلة‭)‬،‭ ‬يقدم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬حلولاً‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬وخدمات‭ ‬رقمية‭ ‬مبسطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬الخدمات‭ ‬الذاتية‭. ‬

وأضاف‭ ‬بوحجي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬حرصنا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬العصرية‭ ‬والمتجددة‭ ‬لزبائننا‭ ‬الكرام‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬قمنا‭ ‬بطرح‭ ‬منتج‭ ‬‮«‬تكافل‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التأمين‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬جهودنا‭ ‬الرامية‭ ‬لجعل‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬محطة‭ ‬واحدة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬تقدم‭ ‬منتجات‭ ‬مصرفية‭ ‬وتأمينية‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭. ‬ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬بإصدار‭ ‬بوليصة‭ ‬التأمين‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية،‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زيارة‭ ‬أيّ‭ ‬فرع‮»‬‭.‬

كما‭ ‬علق‭ ‬جواد‭ ‬محمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬أستعرض‭ ‬على‭ ‬حضراتكم‭ ‬أهم‭ ‬التطورات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمشروع‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬التكافل‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬المنصات‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬البنك،‭ ‬بالإضافةِ‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬باستمرار‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬جودة‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬الزبائن‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‮»‬‭.‬

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