مجلس إدارة ((BIBF)) يعقد اجتماعه السنوي الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية « BIBF » اجتماعه السنوي الثالث لهذا العام، برئاسة رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، لمناقشة البنود المدرجة بجدول أعمال الاجتماع وخطة العمل التنفيذية للمعهد.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس المجلس والأعضاء، حرصهم على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز التدريب والتطوير للكوادر البشرية الوطنية في مملكة البحرين وسعي المجلس الدؤوب للارتقاء بمخرجات التدريب المتخصصة التي يقدمها المعهد للقطاع المالي. ووجه المجلس أيضاً الشكر والتقدير لكل الجهات الحكومية والخاصة على التعاون مع المعهد في تقديم البرامج التدريبية، وللطاقم الإداري في المعهد.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة برامج ومبادرات المعهد -الحالية والمستقبلية – والنتائج المالية للفترة المنصرمة من العام الحالي.
وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أهمية المواصلة في توفير أفضل البرامج التدريبية التي تواكب أحدث التطورات عالمياً وتعزيز الأداء المتميز، بما في ذلك تحقيق تطلعات وأهداف المعهد للسنوات القادمة.
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