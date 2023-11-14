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مجلس إدارة ((BIBF)) يعقد اجتماعه السنوي الثالث

11/14/2023 11:37:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬‭ ‬اجتماعه‭ ‬السنوي‭ ‬الثالث‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬برئاسة‭ ‬رشيد‭ ‬محمد‭ ‬المعراج،‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المعهد‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعهد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الشيخ،‭ ‬لمناقشة‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬بجدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬وخطة‭ ‬العمل‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمعهد‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬والأعضاء،‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬للكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسعي‭ ‬المجلس‭ ‬الدؤوب‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمخرجات‭ ‬التدريب‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المعهد‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭. ‬ووجه‭ ‬المجلس‭ ‬أيضاً‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية،‭ ‬وللطاقم‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬المعهد‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬ومناقشة‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬المعهد‭ -‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬ ‭ ‬والنتائج‭ ‬المالية‭ ‬للفترة‭ ‬المنصرمة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أهمية‭ ‬المواصلة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬عالمياً‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬وأهداف‭ ‬المعهد‭ ‬للسنوات‭ ‬القادمة‭.‬

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