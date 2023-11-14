تعليق الاختبارات غدا بمدارس تعليم جدة
التاريخ
11/14/2023 11:36:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة، اليوم، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولسلامة الجميع، فقد تقرّر تأجيل اختبار يوم غدٍ الأربعاء في مدارس جدة ورابغ و خليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ.
وأوضحت إدارة التعليم أن الاختبار المؤجل سيعقد مع اختبار يوم الخميس 2 / 5 / 1445 هـ.
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