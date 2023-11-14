Wednesday, 15 November 2023 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيض التفقيس والنحل يتصدران واردات المحاجر

11/14/2023 11:36:09 PM
(MENAFN- Al Watan)






تصدر بيض التفقيس عدد الواردات للمحاجر الحيوانية والنباتية خلال عام 2022، تلاه النحل "المرزوم" المعبأ في صناديق خاصة دون أقراص شمعية، بينما بلغ عدد الأبقار الواردة بمنفذ ميناء جازان 10.548، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
واردات ومنافذ
1- منفذ الملك عبد العزيز
الصيان 82.200
بيئة مهد للقطط 56.700
يرقات فراشات 2970
غذاء أسماك 360
فئران تجارب 471
قطط 186
كلاب 185
نباتات بحرية 1936
كائنات فطرية 612
2- منفذ حالة عمار
قطط 21
3- منفذ سلوى
إبل 14686
أغنام 23125
خيول 240
صقور 4117
قطط 4
كلاب 103
4- منفذ الملك خالد الدولي:
بيض أسماك 1.500.000
صيصان 937.798
أسماك 295.527
نحل مرزوم 507.021
استكوزا 14377
أغنام 1050
حبارى 740
خيول 1492
صقور 1076
طيور 65
فئران تجارب 97
5- ميناء جازان
أبقار 10.548

MENAFN14112023000089011017ID1107424934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث