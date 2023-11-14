بيض التفقيس والنحل يتصدران واردات المحاجر

تصدر بيض التفقيس عدد الواردات للمحاجر الحيوانية والنباتية خلال عام 2022، تلاه النحل "المرزوم" المعبأ في صناديق خاصة دون أقراص شمعية، بينما بلغ عدد الأبقار الواردة بمنفذ ميناء جازان 10.548، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

واردات ومنافذ

1- منفذ الملك عبد العزيز

الصيان 82.200

بيئة مهد للقطط 56.700

يرقات فراشات 2970

غذاء أسماك 360

فئران تجارب 471

قطط 186

كلاب 185

نباتات بحرية 1936

كائنات فطرية 612

2- منفذ حالة عمار

قطط 21

3- منفذ سلوى

إبل 14686

أغنام 23125

خيول 240

صقور 4117

قطط 4

كلاب 103

4- منفذ الملك خالد الدولي:

بيض أسماك 1.500.000

صيصان 937.798

أسماك 295.527

نحل مرزوم 507.021

استكوزا 14377

أغنام 1050

حبارى 740

خيول 1492

صقور 1076

طيور 65

فئران تجارب 97

5- ميناء جازان

أبقار 10.548