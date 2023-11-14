بيض التفقيس والنحل يتصدران واردات المحاجر
التاريخ
11/14/2023 11:36:09 PM
| تصدر بيض التفقيس عدد الواردات للمحاجر الحيوانية والنباتية خلال عام 2022، تلاه النحل "المرزوم" المعبأ في صناديق خاصة دون أقراص شمعية، بينما بلغ عدد الأبقار الواردة بمنفذ ميناء جازان 10.548، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
واردات ومنافذ
1- منفذ الملك عبد العزيز
الصيان 82.200
بيئة مهد للقطط 56.700
يرقات فراشات 2970
غذاء أسماك 360
فئران تجارب 471
قطط 186
كلاب 185
نباتات بحرية 1936
كائنات فطرية 612
2- منفذ حالة عمار
قطط 21
3- منفذ سلوى
إبل 14686
أغنام 23125
خيول 240
صقور 4117
قطط 4
كلاب 103
4- منفذ الملك خالد الدولي:
بيض أسماك 1.500.000
صيصان 937.798
أسماك 295.527
نحل مرزوم 507.021
استكوزا 14377
أغنام 1050
حبارى 740
خيول 1492
صقور 1076
طيور 65
فئران تجارب 97
5- ميناء جازان
أبقار 10.548
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