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عائلات محتجزين إسرائيليين لدى حماس تبدأ مسيرة لمدة 5 أيام إلى مقر نتنياهو

11/14/2023 11:35:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت عائلات إسرائيليين تحتجزهم حركة «حماس» في قطاع غزة مسيرة تستمر لمدة خمسة أيام اعتبارا من الثلاثاء من تل أبيب إلى القدس لمطالبة الحكومة ببذل مزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح أقاربهم.
ويوجه بعض أقارب المحتجزين انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم بذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم في الوقت الذي يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي داخل غزة بناء على أوامر بالقضاء على «حماس».
وقالت شيلي شيم توف التي اقتيد ابنها (21 عاما) إلى غزة قبل خمسة أسابيع «أطالب بنيامين نتنياهو والحكومة باعطائنا إجابات و(اتخاذ) إجراءات»، وأضافت «أين أنتم؟ أين أنتم؟»، في نداء وجهته للحكومة عند بدء المسيرة.
وسينهي المشاركون في مسيرة تل أبيب احتجاجهم يوم السبت أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس على بعد نحو 65 كيلومترا.
ورفع المحتجون صور الأسرى وهتفوا «أعيدوهم إلى الوطن الآن!»، وهتف رجل «(أعيدوا) الجميع!».

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