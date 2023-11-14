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إسرائيل تكثف ضغوطها على أمين عام الأمم المتحدة غير مؤهل لقيادة المنظمة الدولية

11/14/2023 11:35:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليس مؤهلا لقيادة المنظمة الدولية، مشيرا إلى أنه لم يفعل ما يكفي لإدانة حركة (حماس) الفلسطينية.
وتمثل تصريحات كوهين، التي أدلى بها خلال مؤتمر صحافي داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف، تكثيفا لانتقادات إسرائيل للمنظمة وتأتي في نفس الوقت الذي نعت فيه المنظمة الدولية مقتل أكثر من 100 من موظفيها منذ بدء الحرب في غزة.
وأضاف كوهين في المؤتمر الصحافي في جنيف حيث اجتمع مع قادة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي إلى جانب أقارب الرهائن الإسرائيليين: «إن غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة».
وتابع «أعتقد أن غوتيريش يجب أن يقول بوضوح وبصوت عال «حرروا غزة من حماس» على غرار (ما تقوله) كل الأمم الحرة. الجميع قال إن حماس أسوأ من تنظيم داعش. لماذا لا يستطيع أن يقول هو ذلك؟».

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