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المحكمة الأميركية العليا تقر مدونة سلوك لقضاتها

11/14/2023 11:35:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقر القضاة التسعة في المحكمة الأميركية العليا «مدونة سلوك» فيما تواجه المحكمة انتقادات حادة لاسيما حول تصرف بعض أعضائها المحافظين جدا.
ولاحظ غالبية المعلقين المتخصصين بالشؤون القضائية أن مدونة السلوك الواقعة في تسع صفحات ونشرت على موقع المحكمة الالكتروني لا تنص على آلية معاقبة أو تطبيق.
وكان القضاة التسعة الذين يعينون مدى الحياة من قبل الرئيس الأميركي وهم حاليا ستة محافظين وثلاثة تقدميين، القضاة الفيدراليين الوحيدين الذين لا يتبعون «مدونة سلوك» واضحة وصريحة.
وفي بيان أكد القضاة التسعة الذين وقعوا على الوثيقة أن «غالبية القواعد والمبادئ ليست بجديدة».
وأضاف القضاة «لكن غياب مدونة سلوك أفضى في السنوات الأخيرة إلى سوء فهم مفاده أن قضاة المحكمة العليا خلافا للقضاة الآخرين في البلاد يعتبرون أنفسهم معفون من أي قاعدة اخلاقية» موضحين أنهم يصدرون مدونة السلوك هذه «لتبديد أي سوء فهم».
وفي هذا الإطار يشن السناتور الديموقراطي النافذ ديك دوربن رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، حملة منذ أشهر لإقرار مدونة سلوك أخلاقية لقضاة المحكمة العليا.
وإلى جانب المبادئ العامة جدا ولاسيما تضارب المصالح، تعدد الوثيقة قواعد تتعلق بالمشاركة في مناسبات عامة أو قبول هدايا.
وتعرض أكثر قضاة المحكمة محافظة، كلارنس توماس وسامويل اليتو لانتقادات بسبب امتيازات حصلا عليها من أثرياء جمهوريين بينها رحلات استجمام مدفوعة.
وأشاد السيناتور الديموقراطي في لجنة الشؤون الديموقراطية شيلدون وايتهاوس في بيان بـ«إجراء كان منتظرا منذ فترة طويلة من جانب القضاة» في المحكمة العليا.
لكنه شدد على أن «مدونة السلوك الاخلاقية لن تكون ملزمة من دون آلية للتحقيق في انتهاكات محتملة وللدفع إلى احترام القواعد» داعيا الى اعتماد نص حول المحكمة العليا اقترحه في مجلس الشيوخ.
وتراجعت شعبية هذه المؤسسة الرئيسية في الديموقراطية الأميركية وكذلك الثقة بها منذ سنتين إلى مستويات غير مسبوقة بسبب عودة الغالبية المحافظة فيها عن قرارات تشكل أسس المجتمع الليبرالي الأميركي في الستينات والسبعينات بدءا بالقانون الفيدرالي حول الاجهاض في يونيو 2022.

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