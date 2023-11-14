بايدن قبيل لقائه جينبينغ نحاول تحسين العلاقات مع الصين إلى الأفضل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تحاول النأي بنفسها من الصين بل تريد تحسين العلاقات معها، وذلك قبل قبيل لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ في سان فرانسيسكو.
وقال بايدن «لا نحاول الانفصال عن الصين. ما نحاول القيام به هو تغيير العلاقة معها إلى الأفضل»، مبديا أمله أن يساعد هذا الاجتماع الطرفين «في العودة إلى مسار طبيعي من التواصل، أي القدرة على رفع سماعة الهاتف، وأن يتحدث كل طرف مع الآخر في حال وقوع أزمة».
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