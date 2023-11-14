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بايدن قبيل لقائه جينبينغ نحاول تحسين العلاقات مع الصين إلى الأفضل

11/14/2023 11:35:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تحاول النأي بنفسها من الصين بل تريد تحسين العلاقات معها، وذلك قبل قبيل لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ في سان فرانسيسكو.
وقال بايدن «لا نحاول الانفصال عن الصين. ما نحاول القيام به هو تغيير العلاقة معها إلى الأفضل»، مبديا أمله أن يساعد هذا الاجتماع الطرفين «في العودة إلى مسار طبيعي من التواصل، أي القدرة على رفع سماعة الهاتف، وأن يتحدث كل طرف مع الآخر في حال وقوع أزمة».

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