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المعلومات المضللة بعد آخر للحرب الإسرائيلية على غزة

11/14/2023 11:35:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد شهور على مغادرته المستشفى بساق يمنى مبتورة، رأى محمد زنديق صورته تملأ صفحات الإنترنت في إطار حملة تضليل إعلامي تقلل من أهمية الفظائع المرتكبة في الحرب بين إسرائيل وحماس.
يعد الفتى البالغ 16 عاما من بين العديد من المدنيين من الطرفين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دوامة التضليل منذ السابع من أكتوبر وإطلاق العملية العسكرية في غزة.
تدور حرب المعلومات بالتزامن مع تلك المتواصلة ميدانيا إذ يتهم أصحاب نظريات المؤامرة المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنهم «ممثلو أزمات» يدعون تعرضهم لإصابات ويتظاهرون بالموت لكسب التعاطف وشيطنة الطرف الآخر.
وعرفت العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل زائف تسجيلا مصورا قديما يظهر زنديق جريحا على سرير في إحدى المستشفيات على أنه لمدون فلسطيني وثق القصف الإسرائيلي لغزة.
وروجت المنشورات لرواية زائفة مفادها أن المدون مثل بأنه مصاب ليوم واحد ومن ثم كان يمشي دون أن تبدو عليه آثار أي إصابات بعد ذلك بوقت قصير.
وقال مؤثر إسرائيلي في منشور حصل على ملايين المشاهدات على منصة «إكس» «مدون فلسطيني يتعافى بمعجزة بعد يوم من القصف الإسرائيلي». وأضاف «بالأمس، نقل إلى المستشفى، واليوم.. يمشي وكأن شيئا لم يكن».
لكن المنشورات خلطت صور شخصين مختلفين، وفق ما خلص إليه فريق تقصي الحقائق في فرانس برس، بالاعتماد على عمليات البحث بالصور والكلمات المفتاح.
كانت إحدى الصور لزنديق الذي فقد ساقه في يوليو خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب عائلته. وأما الثانية فهي لمدون بالفيديو في غزة يدعى صالح الجعفراوي.
وفي تأكيد على التداعيات على الأرض للتضليل الإعلامي في أوقات الحرب، أثارت المنشورات سيلا من الإساءات عبر الإنترنت التي استهدفت زنديق، بما في ذلك تعليقات تتساءل عن سبب عدم بتر الأطباء ساق المراهق الثانية أو قتله.
وقال يوسف عصام فندقاه، والد زنديق، (50 عاما) لفرانس برس «أخشى على حياة ابني.. يمكن أن يقتل بسبب هذه الكذبة».
وقال مايك كولفيلد الذي يبحث في الأكاذيب على الإنترنت في مركز الجمهور المستنير التابع لجامعة واشنطن إن اتهام الناس كذبا بتزييف معاناتهم بات أحد تكتيكات التضليل «التي يمكن توقعها».
وتخللت عمليات إطلاق النار الكبيرة التي تشهدها الولايات المتحدة أحيانا والحرب الروسية - الأوكرانية مزاعم مشابهة عن «ممثلي الأزمات».
لكن روايات كهذه انتشرت في إطار الحرب بين إسرائيل وحماس، جزئيا بسبب تراجع مراقبة المحتوى على منصات مثل «إكس»، وفق ما أفاد خبراء فرانس برس.
وتستخدم بعض المنشورات الأكثر انتشارا التي تستهدف أهالي غزة مصطلح «باليوود»، وهو مصطلح مهين يخلط بين «فلسطين» و«هوليوود».
وقال يوتام فروست من هيئة «فيك ريبورتر» الإسرائيلية لمراقبة التضليل لفرانس برس «ظهر هذا الاتجاه بداية في الأيام الأولى للحرب مع تسجيل مصور يكشف عن لقطات من خلف الكواليس في موقع تصوير فيلم يزعم أنه يصور الفلسطينيين يفبركون إصابات».
ومع مضي الحرب قدما، علق الإسرائيليون في الروايات الكاذبة، بحسب فروست.
فند فريق تقصي الحقائق في فرانس برس عدة مزاعم عن «ممثلي الأزمات» تستعرض مؤثرات مرئية تعود إلى سنوات وأماكن مختلفة تماما.
وذكرت حسابات إسرائيلية رسمية على «إكس» بما في ذلك سفارات بأن تسجيلا مصورا لطفل فلسطيني مقتول لم يكن في الواقع سوى لعبة لفت بقماش، وهو أمر غير صحيح.
وقال كولفيلد «إنها مجموعة وصفات: اعثر على صورتين لشخصين بينهما شبه أو ابحث في تسجيلات لأفلام من خلف الكواليس لتجد ما يمكنك أن تدعي أنه تزييف لحرب».

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