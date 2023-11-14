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إدانة واسعة لدعوة وزير إسرائيلي متطرف لتهجير سكان غزة إلى دول العالم

11/14/2023 11:34:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تصريحاته المتطرفة والمستفزة، وأحدثها ما دعا إليه عبر منصة «إكس» لما وصفه بـ «الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول العالم هي الحل الإنساني الصحيح»، استنكارا واسعا.
وقال سموتريش، الذي يرأس أحد الأحزاب القومية الدينية المتطرف في ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم، إنه يؤيد دعوة اثنين من أعضاء الكنيست الإسرائيلي كتبا في افتتاحية لصحيفة وول ستريت جورنال أن الدول الغربية يجب أن تقبل عائلات من غزة عبرت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر، معتبرا أن غزة لا يمكنها البقاء ككيان مستقل.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف في معظم أنحاء العالم العربي من أن إسرائيل تريد طرد الفلسطينيين من الأراضي التي يريدون بناء دولتهم عليها في المستقبل، في تكرار للتهجير الجماعي للفلسطينيين أيام نكبة عام 1948. وقال سموتريش في بيان «أرحب بمبادرة الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم.. هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللاجئين والفقر والخطر».
واعتبر أن منطقة صغيرة مثل قطاع غزة لا تتمتع بموارد طبيعية لا يمكن أن تعيش بمفردها، وأضاف «لن تكون دولة إسرائيل قادرة بعد الآن على قبول وجود كيان مستقل في غزة».
ورد وزير الخارجية المصري سامح شكري على وزير المالية الإسرائيلي، معتبرا انها تصريحات «غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملة وتفصيلا».
ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد أبوزيد، في بيان عن شكري، قوله «لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأكد وزير الخارجية المصري أن «تصريح وزير المالية الإسرائيلي يعد تعبيرا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصريا ودوليا جملة وتفصيلا»، بحسب البيان. من جهته، أكد المتحدث باسم حركة «فتح» حسين حمايل لقناة «العربية» ان دعوة الوزير المتطرف متطرفة ومرفوضة.
وأضاف أن «الحل الإنساني الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية»، مشيرا إلى أنه «لا دولة فلسطينية من دون غزة»، كما شدد على أن «غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ولن نقبل بغير ذلك».
وقال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان إن الاحتلال يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتكرار النكبة. وأضاف «نقول لسموتريتش إننا باقون على هذه الأرض وأنتم العابرون الجبناء، والمعركة لاتزال في بدايتها والقادم أكبر وأعظم».

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