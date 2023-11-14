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الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء في قطاع غزة

11/14/2023 11:34:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعد قصف مدفعي متواصل في محيط المجمع الطبي وإطلاق نار كثيف.
ووجه الجيش الاسرائيلي تحذيراً إلى جميع المتواجدين في المستشفى، وطلب منهم البقاء في أماكنهم والتجمع في الممرات الداخلية للمجمع الطبي وعدم الاقتراب من النوافذ او الخروج من المباني.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان انّ وحداته اقتحمت المجمع الطبي لتنفيذ عملية عسكرية "دقيقة ومحدّدة الهدف" ضد حركة حماس "في منطقة محدّدة" داخل مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، أكبر مستشفى في قطاع غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية".
وأكد الجيش في بيانه أن وحداته المقتحمة "تضمّ طواقم طبّية ومتحدّثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محدّدة للاستعداد لهذه البيئة المعقّدة والحسّاسة، بهدف عدم إلحاق أيّ ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس دروعاً بشرية".
ونوه إلى أن القوات الاسرائيلية دعت جميع مسلحي حماس المتواجدين في المستشفى إلى الاستسلام.
وتعرض هذه العملية العسكرية الاسرائيلية حياة المرضى والجرحى ومرافقيهم والطواقم الطبية للخطر، اضافة الى النازحين المدنيين الموجودين في المجمع الطبي.
وأتى بيان الجيش الإسرائيلي بعيد إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لقناة "الجزيرة" الفضائية أن إسرائيل أبلغت المسؤولين بأنها ستداهم مستشفى الشفاء قبل فترة وجيزة من الاقتحام للمجمع الطبي بعد أن حاصرته لعدة أيام.
وأشار القدرة إلى أن المسؤولين في غزة أبلغوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحذير الإسرائيلي.
يشار إلى أن مستشفى الشفاء في غزة يضم آلافاً من الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جرّاء الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.
وقد نفت "حماس" الاتهامات التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، مؤكّدة أنّ هذه "الأكاذيب" هي "بمثابة ضوء أخضر أميركي" لارتكاب إسرائيل "مزيداً من المجازر الوحشيّة بحقّ المستشفيات".
واتّهمت الولايات المتّحدة الحركة استناداً الى معلوماتها الاستخباراتية الخاصة، باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصاً مستشفى الشفاء.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي إنّ حركتي حماس والجهاد الاسلامي تستخدمان "مركز قيادة وسيطرة انطلاقاً من مستشفى الشفاء".
وأضاف "لدينا معلومات تؤكد أنّ حماس تستخدم هذا المستشفى بالتحديد مركز قيادة وسيطرة وعلى الأرجح لتخزين معدّات وأسلحة. إنها جريمة حرب".

MENAFN14112023000130011022ID1107424889

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