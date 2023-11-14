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مقابر جماعية لضحايا غزة وأونروا تحذر من الانهيار الإنساني الكبير

11/14/2023 11:34:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد أسابيع من الحصار والقصف الإسرائيلي غير المسبوق، تحول مجمع الشفاء الطبي ـ أكبر مشافي قطاع غزة ـ من مصدر للأمل بالشفاء إلى مقبرة جماعية، فقد حفر الفلسطينيون العالقون داخلها ويقدر عددهم بالآلاف مقبرة جماعية لدفن المرضى الذين توفوا جراء نقص كل شيء.
وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية لوكالة «فرانس برس»، إن «179 جثة» على الأقل دفنت أمس في «قبر جماعي» في موقع المؤسسة الاستشفائية، موضحا أن بينهم سبعة أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء ونقص الأوكسجين.
وأضاف «اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي بعد تحلل جثامينهم، وعدم الموافقة على إخراجهم»، مشيرا إلى أن «جثثا تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح» مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الاسرائيلية.
وفي تصريح لقناة «الجزيرة»، أكد مدير مجمع الشفاء ان 40 من الجرحى استشهدوا داخل مجمع الشفاء خلال الايام الماضية. وقال إن «مجمع الشفاء تحول إلى مقبرة حقيقية للمرضى والجرحى». وأضاف «أجرينا عمليات جراحية لبعض الحالات الطارئة دون تخدير ودون أكسجين»، مؤكدا أن «أي شخص يتحرك داخل ساحات المجمع أو في محيطه يتعرض لإطلاق النار».
وكان الطبيب أحمد المخللاتي والمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أكدا أن الأمر كان خطير للغاية نظرا لعدم وجود أي غطاء أو حماية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالا إنه لم تكن هناك خيارات أخرى لأن جثث الضحايا بدأت تتحلل.
وحذر القدرة من أن «عدد الشهداء مرشح للزيادة بسبب العجز عن تأمين الرعاية الطبية للمرضى والجرحى»، مؤكدا انه لم تتمكن أي سيارة إسعاف من دخول مجمع الشفاء الطبي منذ يوم الجمعة الماضي، وأن كل من فيه محاصر ومهدد بموت محقق، إن لم يكن بالقصف، فبسبب انعدام مقومات الحياة كالماء والطعام.
وردا على زعم إسرائيل انها عرضت حضانات متنقلة تعمل بالبطاريات حتى يمكن نقل الأطفال الخدج، قال القدرة انه لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لتنفيذ مثل هذا الإخلاء.
وقال «ليس لدينا ما يمنع أن يتم نقلهم إلى أي مستشفى سواء في مصر أو الضفة الغربية أو لدى الاحتلال، ما يهمنا هو صحة وحياة هؤلاء الأطفال».
بدوره، قال الجراح د.مخللاتي لـ «رويترز» إن الخطر الرئيسي الآن هو الجثث المتحللة في الداخل، وأضاف «نحن على يقين من أن جميع أنواع العدوى ستنتقل لهذا السبب. اليوم سقطت أمطار قليلة.. كان الأمر فظيعا حقا، لم يتمكن أحد حتى من فتح نافذة، أو مجرد السير في الممرات بسبب الرائحة الكريهة».
من جهته، حذر عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن الاوضاع بدأت تصل إلى مرحلة الانهيار الإنساني الكبير في قطاع غزة.
وقال إن الوكالة أمامها ساعات لوقف كافة برامجها الإنسانية بسبب نفاد الوقود ما يعني بدء مرحلة الانهيار الإنساني الكبير.
وأوضح أبو حسنة أن توقف عمليات أونروا سيعني عدم توافر أي مياه صالحة للشرب وتفاقم شامل لأزمة انعدام الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة.
كما حذر من كارثة صحية كبرى جراء توقف محطات الصرف الصحي ما ينذر بتداعيات بيئية وتفشي غير مسبوق للأمراض المعدية والأوبئة. وكانت حكومة حماس ذكرت أمس الأول أن 11 ألفا و240 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وبين القتلى 4630 طفلا و3130 امرأة، وفق المصدر نفسه.
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس سيطرته على عدة مبان حكومية تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة في وقت يحتدم فيه القتال المستمر منذ السابع من أكتوبر بين الجانبين.
وأكد الجيش في بيان، أن قواته «استولت على برلمان حماس (المجلس التشريعي) والمبنى الحكومي ومقر شرطة حماس وكلية هندسة كانت بمنزلة معهد لإنتاج وتطوير الأسلحة».
كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) التي كانت ضمن الأسرى لدى «حماس»، وأكد «وفاة الجندية نوعاه مارسيانو من مستوطنة موديعين»، وأنه أبلغ العائلة.
وجاء الاعتراف بمقتل الجندية بعد أن نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقطع فيديو تظهر فيه مارسيانو وهي تعرف عن نفسها وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف قصف غزة بالصواريخ. بعد ذلك نشر صورا لجثمانها الذي بدا ملطخا بالدماء، وقال إنها قتلت جراء القصف الإسرائيلي، ولم يوضح الجيش الإسرائيلي كيف قتلت الجندية. وبمقتل مارسيانو يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذي قتلوا في غزة منذ بداية الحرب إلى 47.
واتهمت حماس إسرائيل بـ «المماطلة» في المفاوضات التي تجرى عبر وساطة قطرية، بهدف الإفراج عن عشرات الأسرى في مقابل هدنة.
وفي الضفة الغربية، قتل ثمانية فلسطينيين على الأقل في اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها بشمال الضفة تخللتها محاولات لصد الهجوم.
وأكد أمين خضر، مدير مستشفى «ثابث ثابت»، مقتل خمسة شبان «تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاما، بحسب ما أفاد وكالة «فرانس برس».
من جهتهم، أفاد شهود عيان عن اشتباكات عنيفة دارت خلال العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي فجرا في طولكرم لتوقيف شبان فلسطينيين.

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