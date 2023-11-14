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الصديق الصدوق

11/14/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في هذا العالم الفسيح الذي ينتشر فيه البشر على اختلاف لغاتهم وتوجهاتهم ودياناتهم ومعتقداتهم، هناك ثوابت رئيسيه يتشابهون فيها من ناحية العلاقة بين بعضهم البعض، سواء على مستوى العائلة والأسرة أو على مستوى المعارف والعلاقات الخارجية في العمل وفي المدرسة والشارع. فهناك الأب والأخ والقريب والزميل والصديق وغيرهم، الا أن ما يهمنا هنا هو الصديق فهو المحور والأساس الذي يدور حوله موضوعنا لأنه يعبر عن مصطلح واسع جدا ويعرفه الآخرون بأشكال وأساليب مختلفة.
ان الصديق ليس بالضرورة ان يكون شخصا غريبا او بعيدا عنك، ربما يكون والدك أو أخوك صديقك في الوقت نفسه، وربما يكون العكس، فصديقك البعيد عن محيط العائلة قد يكون أحيانا بالنسبة لك اقرب من ذوي القربى، بمعنى ان الصديق الحقيقي هو الذي يعيش كأنه بداخلك او جزء منك يشعر بأفراحك واحزانك وهمومك بمجرد رؤيتك او سماع صوتك، يستطيع ان يحكم عليك ويبادر بالسؤال قبل ان تتكلم او تشرح له ما بداخلك. أما الشخص الذي ترافقه في السفر بالصدفة او تزامله بالعمل أو الدراسة فهذا ليس بصديق. وموضوع الصداقة لو تبحرنا به سيكون اكبر من ذلك بكثير، فاليوم في زمن السرعة والتكنولوجيا والرفاهية انكمشت العلاقات وأصبحت فاترة وعلى نطاق ضيق مما جعل الصداقة عملة نادرة، وهذا لاشك انه امر خطير سيسبب الجفوة بين الناس ويخلق معه امراض نفسية كالقلق والاكتئاب والوحدة والانعزال للعديد من البشر، لأنهم فقدوا من يشعر بهم ويستمع لشكواهم ويحاول إيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك لأن الإنسان بطبيعته بسيط مهما ادعى القوة والصلابة امام المصاعب والظروف التي تواجهه.
فهو في الحقيقة من الداخل يبقى ضعيفا حتى لو تظاهر بغير ذلك، لأنه بالنهاية عبارة عن كتلة من المشاعر والاحاسيس من السهل كسرها واختراقها، ان الكثير من قصص التراث والموروث الشعبي تحدثت عن الصديق الصدوق والأمين وربطت معظم الفضائل والتصرفات الحسنة والمواقف الشجاعة في ذلك الصديق. ويقول المثل «لو خليت خربت» ونحن لا نود ان نلقي باللوم على زمننا هذا، فالصديق موجود وغير مفقود، ومن يجده عليه أن يحاول ألا يخسره، لأنه بالفعل لن يتكرر ولن يعوض.

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