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صعوبات التعلم وجمعيات النفع العام الرائدة

11/14/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هناك 150 مليون طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، منهم أطفال يعانون من صعوبات التعلم. وقد نجح بعض أولياء الأمور في تصنيف أبنائهم من هذه الفئة على أنهم من ذوي صعوبات التعلم واستبعدوا تصنيفهم معاقين عقليا، على الرغم من وجود تشابه عام في الخصائص العامة لكلتا الفئتين، ومن جانب آخر الغموض الذي يكتنف مفهوم صعوبات التعلم وبعض التأثيرات الاجتماعية.
ان الطفل الذي لديه صعوبة في التعلم يبدو طبيعيا في كل شيء، لكنها تحد كثيرا من تقدمه دراسيا.
يتم تعريف صعوبات التعلم على أنها اضطراب أو خلل في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية المتعلقة باستخدام اللغة أو فهمها، سواء كان ذلك شفاهه أو كتابة، بحيث يتجسد هذا الاضطراب في نقص القدرة على الإصغاء، أو التفكير، أو التحدث، أو القراءة، أو التهجئة، أو إجراء العمليات الرياضية.
وتنطوي أوجه الاضطراب المذكورة أعلاه على حالات مثل قصور الإدراك الحسي وإصابة الدماغ والخلل البسيط في وظائف المخ. وهناك بعض العوامل التي تتسبب في هذه المشكلة منها: عوامل وراثية، فالطفل الذي يعاني والداه أو أحدهما من صعوبة في التعلم من الممكن أن يتأثر بالمشكلة نفسها، كذلك من الأسباب المشاكل الصحية أثناء الولادة وبعدها، فقد يتسبب ضعف النمو في الرحم وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة، في تعزيز مشكلة الصعوبة بالتعلم، والتعرض لحوادث مجهدة أثناء الطفولة، مثل التعرض لإصابة قوية في الرأس. هذا ويكون هناك تعدد بالمشكلات، حيث تكون نسبة التعرض لمشاكل في التركيز، والانتباه، وفرط في الحركة أكثر عند المصابين بصعوبات التعلم.
في الكويت تصدى لهذه المشكلة مركز متخصص هو مركز تقويم وتعليم الطفل الذي أشهر كجمعية نفع عام سنة 1984 بجهود مجموعة من النساء الكويتيات اللاتي تحققن من أن أطفالهن يعانون صعوبات تعلم، ولم يجدن من ينصحهن أو يوجهن محليا لمعالجة هذه المشكلات، فقرروا التوجه إلى بريطانيا وأميركا، حيث يمكن تشخيص حالات الأطفال هناك، والحصول على البرامج اللازمة، فتحقق لهم ما يريدون. ومن دافع إنساني وطني خيري - كعادة أهلنا في الكويت - رأت هذه المجموعة أهمية إنشاء مركز في الكويت يستقبل ويشخص حالات الأطفال ذوي صعوبات التعلم، ويقدم لهم العلاج التعليمي المناسب. وفعلا نجحوا في إنشاء هذا المركز وتسجيله كجمعية نفع عام يهدف إلى مساعدة الأطفال ذوي صعوبات التعلم ومساندتهم، وتقديم خدمات لأسرهم ومعلميهم بغية التغلب على التحديات التي تمثلها صعوبات التعلم.
أصبحت هذه الجمعية مركزا بحثيا نوعيا يقوم بإعداد وتصميم الاختبارات النفسية والتربوية التي تساعد على تشخيص الأطفال من هذه الفئة، ويقدم برامج تربوية علاجية لتدريس اللغة العربية والرياضيات خاصة بذوي صعوبات التعلم المحددة بشكل علمي ومهني غاية في الدقة والمهنية، مدركين في الوقت نفسه أن عدم التصدي لهذه الصعوبات وتركها قد يجعلانها تتحول إلى مشاكل نفسية اجتماعية وسلوكية، ولا تتفاقم فقط عند الطفل، بل تنعكس على الأسرة كلها. «برافو عليكم».. هذه إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني التي نطالب بوجود مثيلها في الكويت، وهي احدى جمعيات النفع العام التي تعكس صورة الكويت الحضارية، وهذا هو النموذج الأمثل الذي يشارك الجمعيات الأهلية الرائدة التي يقاس بها تحضر الأمم واعتبرتها الأمم المتحدة أحد معايير تقييم الأمم والشعوب، بما تقدمه من أعمال جليلة لخدمة وتنمية المجتمع وأفراده.

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