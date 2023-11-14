Wednesday, 15 November 2023 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرات وشواهد

11/14/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انقضى أكثر من شهر على قيام طوفان الأقصى، والحرب الدائرة التي تتسع بسبب دولة صهيونية مكونة من عصابات مشوهة ومحتلين مشوشين ومجندين غير مؤهلين ومرتزقة مضطربين.. تكتل منحرف صاخب يباركه العالم المتقدم! ويتجاهله مجلس حقوق الإنسان! تبدو مسرحية ثقيلة ومرعبة! تكتل بشع يحتل أرضا حرة لها شعبها بنسيجه الخاص، وثقافته الثرية من فن ولهجة وقيم وأعراف ومائدة ولباس، شعب تطمس هويته ويسرق تراثه ويباد أبناؤه!
وسط هذه الفوضى الوحشية ـ غير المسبوقة ـ وفي ظل عصر الانفجار المعلوماتي والتقدم الحضاري والمجالس العليا.. نجد أنفسنا نختنق قهرا وكمدا، ونشكك في مصداقية سرد التاريخ، ونكذب المواثيق الدولية!
وفجأة يمر في ذهني المسمى الذي طالما كرره القائد مالكوم إكس، رحمه الله، وهو «الشيطان الأبيض».
لقد نشرت سيرة مالكوم مشبعة بمذكراته وخطاباته، والتي عندما تقرأها يخيل لك أنك تراها وتسمعها! لقد حارب كثيرا في «تحرير» عقلية قومه من تبعية الرجل الأبيض الذي اعتاد أن يبطش ظنا منه بالاستحقاق والتفوق بسبب عرقه!
ما علاقة ذلك بما يحدث في حرب اليوم؟ أليس مؤجج الحرب والصراع هو ذات الرجل الأبيض؟ أليس هو من يمد المجرمين بالسلاح ويأخذ على أيديهم لسفك الدماء؟ أليس هو ذاته الذي أباد السكان الأصليين في قارته؟ واستعبد سكان قارة أخرى؟ أتراه لا يعين أمثاله على السلب والإبادة؟
المجرم يبرر لنفسه كل شيء، ولكن عندما يكون إجرامه مرتبطا بفكرة استعلاء، فالأمر أشد شراسة! إن حرب اليوم ليست بين قوى متكافئة تتواجه في ميدان المعركة، بل هي إبادة عرقية بمعنى الكلمة! هي ما يفعله المجرم صاحب الفلسفة العنصرية، التي ترى الناس على أنهم طبقات وأصناف ومستويات، فمنهم العرق الراقي ومنهم العرق دون المستوى! عرق يجب أن يسود ويقود ويمتلك ويطاع، وعرق يهمش ويكدح ويطيع!
إن المحرك لحرب اليوم هو التصنيف العرقي، الذي يرى فيه الشيطان الأبيض أن عرقنا العربي غير جدير بالحياة! وأننا أمة يجب أن تتبع لا أن تنهض، فإقامة هذا الكيان الغاشم كانت له أهداف بعيدة المدى، أهداف كشفت وعرفت وبالأدلة، وصارت مواد موثقة بالصوت والصورة!
قيل إن العالم بعد 7 أكتوبر ليس كقبله، وها نحن ننظر إلى العالم بطريقة مختلفة فعلا، وننظر إلى قلوبنا ونراها مختلفة أيضا!
فهل هذا الاختلاف العميق سيجعلنا نتصرف بطريقة مختلفة، لتختلف حياتنا ومستقبلنا؟

[email protected]

MENAFN14112023000130011022ID1107424885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث