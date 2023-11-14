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الجلد يتكلم

11/14/2023 11:34:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) معجزات عظيمة تشهد على عظمة الخالق وآياته في كتابه الكريم، وفي كل يوم تكشف الأبحاث العلمية لنا حقائق جديدة لم يكن لأحد علم بها، وبعد أن نتأمل هذه الحقائق نرى في كتاب الله تعالى إشارات واضحة تدل على أن هذا القرآن كتاب الله عز وجل.
قال الله عز وجل في كتابه: (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون (19) حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون (20) وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون) فصلت (19-21). هذا المشهد الذي صوره لنا القرآن من مشاهد يوم القيامة، عندما يعرض المشككون في كلام الله على النار لتشهد عليهم جلودهم بما كانوا يفترون على الله كذبا في الدنيا.
فالجلد هو أكبر عضو من أعضاء الجسم، إنه يعمل كغلاف وقائي يقي الإنسان شر المؤثرات المحيطة الضارة مثل الحرارة والبرودة والأوساخ والجراثيم والتلوث وغيرها. كذلك الجلد يفرز الدهون والزيوت ليبقى في حالة مرنة وناعمة ويقاوم الجفاف، ويحوي الغدد الخاصة بإفراز العرق، فتكون هذه الغدد بمنزلة أداة لتصريف السموم والمواد الكيميائية غير الضرورية إلى خارج الجسم.
كما أن الجلد يتألف من طبقات رقيقة تحوي الأنسجة والأوعية الدموية والخلايا العصبية والشعر والمستقبلات الحسية وهو في حالة حركة دائمة، فالخلايا تنمو وتتحرك من الطبقات الداخلية إلى السطح الخارجي ثم تموت وتتبدل، ويبدل الجلد كل دقيقة بحدود 40 ألف خلية جلدية، وخلال شهر تتبدل كل خلايا الجلد، أي ان كل واحد منا يغير جلده كل شهر تقريبا دون أن يشعر، علما أن مساحة سطح الجلد الذي يغطي الإنسان تبلغ بحدود مترين مربعين، ويبلغ وزن الجلد على الإنسان المتوسط بحدود 2.7 كيلو غرام.
كشف العلماء أسرار الذاكرة على مستوى أعماق الخلايا بهدف الكشف عن أماكن تخزين الذكريات والمعلومات لدى الإنسان، فالذاكرة الوراثية يتم تخزينها في شريط المعلومات الوراثي المسمى DNA. وفي بحث علمي جديد نشرته مجلة علم الأعصاب في 2007 وجد العلماء أن الخلايا تحوي جزيئات تسمى CaMKII، وهذه الجزيئات مسؤولة عن تخزين الذكريات.
فالشريط الوراثي DNA المعقد يصدر ذبذبات صوتية بشكل مستمر، أي ان له لغة ينطق بها وهذا الشريط موجود في جميع خلايا الجسم مثل خلايا العين، الأذن، والجلد. كما توجد في أعماق خلايا الجلد سجلات خاصة أشبه بسجلات الكمبيوتر تحفظ المعلومات والأحداث التي تدور حول الجلد وتحفظ الأصوات والأفعال التي نقوم بها، فهو يقوم بتخزين المعلومات بطريقة ما، ومن الممكن استرجاع هذه المعلومات في وقت آخر.
كما اكتشف العلماء اليوم ان خلايا الجلد تتأثر بالترددات الصوتية بل تتجاوب معها، خاصة بعد أن اكتشف العلماء الذبذبات الصوتية التي يصدرها الشريط الوراثي المسمى DNA، إذن الجلد عندما يقشعر نتيجة الاستماع إلى خبر ما، سار أو مؤلم، فإن هذا نوع من التجاوب مع الصوت الذي استمع إليه هذا الإنسان، فخلايا الجلد تكون أكثر نشاطا وحيوية من خلال تفاعلها مع كلام الله، فقد قال سبحانه: (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد) الزمر (23)، فتتأثر خلايا الجلد بالترددات الصوتية وتتجاوب معها.
والإنسان يوم القيامة لا يستغرب من شهادة السمع لأن الأذن كانت تسمع ما يقوله وما يقال أمامه، وكذلك لا يستغرب شهادة البصر لأن العين كانت ترى ما ينظر إليه وتخزن المشاهد التي فيها معصية لله تعالى ولكن الإنسان يكون على قدر كبير من التعجب من شهادة جلده عليه، إذ أن الإنسان لا يتصور أن الجلد له دور في تخزين المعلومات والأحداث.
فكل شيء تردده الصوتي الخاص، فقد قال سبحانه في كتابه الكريم: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا) الإسراء (44) ويوم القيامة سوف يسمع الإنسان أصوات هذه المخلوقات التي لم يكن يسمعها في الدنيا.
ينبغي علينا كل لحظة من لحظات حياتنا، أن نتذكر ذلك المشهد عندما تشهد علينا جلودنا، تذكروا معي أن هذا الجلد الذي سخره الله لك ليكون وقاية وحماية لجسدك وهو يصاحبك منذ أن تكون في بطن أمك، هذا الجلد سيكون عدوا لك يوم القيامة، إلا إذا أكثرت من الأعمال الصالحة فإن جلدك سيكون شاهدا معك لا عليك.
نسأل الله تعالى أن يجعل كل لحظة في حياتنا طاعة لله وعملا صالحا لا نبتغي به إلا وجه الله تعالى.

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