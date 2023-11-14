Wednesday, 15 November 2023 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الانتظار Waiting

11/14/2023 11:34:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثقافة الانتظار waiting! نعم فالانتظار يعد من الثقافات التي يكتسبها الإنسان وتصبح من سلوكياته، وللأسف أصبح الكثيرون يفتقدون هذه الثقافة في سلوكهم هذه الأيام.
الانتظار تتعدد أشكاله وصوره، فعلى سبيل المثال لا للحصر: الانتظار عند الموعد مع الطبيب، وفي الجمعية التعاونية، وفي المواقف، وغير ذلك من صور الانتظار التي نجدها في حياتنا اليومية، ونجد الكثير من الناس يقومون بكسر الطابور والتعدي على الدور أو التعدي على حقوق الغير لأن مثل هؤلاء الأشخاص ببساطة شديدة لا يمتلكون ثقافة الانتظار.
٭ مواقف المركبات: نجد الكثير من العلامات والإشارات المرورية توضح أن هذا المكان ممنوع الانتظار به أو عليه وبالأخص «المستشفيات»، وبالرغم من هذا! يأتي البعض ممن لا يمتلكون ثقافة الانتظار ويقوم بوضع مركبته! فماذا يحدث في أغلب الأحيان؟ تأتي سيارة الإسعاف وتكون حاملة لحالة حرجة فيجد السائق أن المكان توجد به سيارة أخرى وهنا يصعب عليهم إنزال المريض ويكون المريض في أمسّ الحاجة لبعض الدقائق لإنقاذه وللأسف من الممكن أن يفارق الحياة والسبب من لا يمتلكون ثقافة الانتظار.
٭ مراجعة الطبيب: الدولة متمثلة في وزارة الصحة وضعت مشكورة في جميع المستشفيات آلات تقوم من خلالها بتسجيل بياناتك ومن ثم يخرج من خلالها ورقة برقم العيادة مرفق بها رقم دورك وتذهب وتجلس للانتظار، ولكن! نتفاجأ بالبعض ممن لا يمتلكون ثقافة الانتظار يقومون بكسر الدور ويقومون بالدخول. بغضّ النظرعمن هو أو من تكون واسطته، السؤال الذي يطرح نفسه لهؤلاء الذين لا يمتلكون ثقافة الانتظار: هل تعتقدون أن ألمكم أصعب من الآخرين؟ أم أنتم الوحيدون الذين حل بكم المرض؟ والجواب ببساطة: أنكم لا تمتلكون ثقافة الانتظار.
مسك الختام: نمتلك العديد والكثير من الأمثلة على ثقافة الانتظار وعلى سلوكيات البعض وهم أغلبية ممن لا يمتلكون ثقافة الانتظار waiting culture، فقط رسالتنا لهم مفادها أن الانتظار لغة جميلة وسلوك متحضر فمن امتلكها امتلك احترام الآخرين.

[email protected]

MENAFN14112023000130011022ID1107424883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث