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أخاك أخاك

11/14/2023 11:34:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول الدارمي ربيعة بن عامر التميمي:
أخاك أخاك إن من لا أخا له
كساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح
فهل يستطيع المرء القتال وهو أعزل من السلاح؟ وهل تستطيع مباشرة أمر مهم دون ان تعد العدة له؟ هذه العدة هي أخوك الذي لا غنى لك عنه في كل الأحوال، فما بال أناس يقاطعون إخوتهم وكأنهم أعداء لهم، فأخوك أولى الناس بالبر والإحسان بعد والديك، وقد قال المولى عز وجل (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا - النساء). وللأخ منزلة كريمة ومكانة سامية، فهو هبة من الله تعالى القائل: (ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا - مريم: 53)
فالأخ هو الحصن المنيع لأخيه، ومصدر القوة والعون والسند، يقف معك ويؤازرك وقت حاجتك إليه، ليتحقق بينك وبينه صلة الرحم بأجمل صورها، ثم إن الأخ مرآة أخيه إذا رأى منه خطأ أرشده إلى الصواب وإذا نصحه أخلص له النصيحة، سئل الرجل الصالح عبدالله بن المبارك: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: أخ شقيق يستشيره، والأخ الأكبر بمنزلة الوالد يوقر ويحترم ويقدر، ويرجع إليه ويعول عليه في الأمور المهمة ويكون مثل المظلة لإخوته، والأمر ليس مقصورا على الأخ الشقيق وإنما الأخ من الأب ومن الأم ومن الرضاعة، وقد قال الطغرائي في ذلك:
أخاك أخاك فهو أجل ذخر
إذا نابتك نائبة الزمان
وإن رابت إساءته فهبها
لما فيه من الشيم الحسان
وقد كان أهل الجاهلية وهم على ضلالة يوقرون الأخ الأكبر ويعرفون له عظم منزلته، فانظروا إلى مهلهل بن ربيعة وما فعله ببني تغلب بعد قتلهم أخاه كليب، حتى قال:
كليب لا خير في الدنيا ومن فيها
إن أنت خليتها في من يخليها
وفي الإسلام انظروا لنموذج الإخوة بين الفاروق عمر وأخيه زيد مع انه لم يكن شقيقا له، فكان يقول بعد استشهاده في معركة اليمامة: «ما هبت الصبا إلا وجدت منها ريح زيد، رحم الله زيدا أسلم قبلي واستشهد قبلي» وهكذا يكون الأخ لأخيه، ودمتم سالمين.

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