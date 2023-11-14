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سر الجسور الغامضة والجزيرة المسحورة

11/14/2023 11:34:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل عدة أعوام، التقيت في أحد فنادق دولة خليجية بمسؤول مصري رفيع في عشاء ضمّنا مع أحد المستشارين «المهمين» بالسفارة المصرية، وعرّفني المستشار أن الضيف الزائر، ذا الرتبة الرفيعة، هو أحد المسؤولين الذين تثق فيهم القيادة السياسية، وتُلقى على عاتقه مسؤولية متابعة عدة مشروعات استراتيجية، وبعد التأكيد على أن كل ما سيدور خلال العشاء، وأياً كان ما سيقوله المسؤول الزائر، فيجب تصنيفه على أنه «غير قابل للنشر أو الاستخدام الإعلامي بأي صورة من الصور»، وقد التزمت بذلك، مع طلبي أن أستخدم ما أراه مناسبا ضمن مقالاتي كمعلومات موثوقة، وليس كأخبار لها مصادر.
تذكرت اليوم عبارة مهمة قالها الرجل، وتابعت صحتها مع مرور الوقت منذ ذلك الحين، إذ قال «ذات مرة اجتمعت بنا القيادة السياسية، وكنا مجموعة يقل عددها عن أصابع اليدين، وأخذ المتحدث يؤكد على كراهيته لكلمة «سوف» بل وحتى حرف «السين»، وأنه لا داعي أبدا للظهور الإعلامي ما لم يكن هناك داع وضرورة، ولا داعي لاستخدام تعبيرات «سوف نفتتح كذا.. أو س.. ننشئ ذاك، أو إننا سنعمل المشروع الفلاني».
ويضيف الرجل، وهو ينهي حديثه موجها كلامه إلى مستشار السفارة ولي: «منـــذ ذلــك اللقــاء ونحــن نلتــزم بـ «التعليمات» قدر الإمكان، لذلك تفاجأون أحيانا بمشروعات عملاقة وقد تمت بالفعل أو شارفت على الانتهاء دون أن يتم الإعلان عنها إعلاميا».
اندفعت سائلا سيادته: «ربما المقصود هو ضرورة الإنجاز في صمت، دون جعجعة حول «مشاريع» قد لا ترى النور أصلا، وهذه فضيلة، ولكن أليس من حق الشعب والإعلام والمجتمع المعني بالمشروع معرفة تفاصيله وطرحه للنقاش قبل البدء في التنفيذ إذا لزم الأمر؟ فربما أدى ذلك إلى تلافي انتقادات كثيرة لاحقة».
نظر لي الرجل بصرامة وتغيرت نبرة صوته وهو يقول: نحن لا ننفذ شيئا قبل خضوعه لدراسات وافية واطلاع «الخبراء والمختصين» عليه، وغالبا لا داعي للسفسطة الإعلامية أو الشعبية، أوليس مجلس النواب بكافٍ كممثل للشعب؟
تذكرت هذا الحوار وأنا أتابع قاطني الساحل الشمالي ما بين سيدي كرير وحتى ما قبل «مارينا» وهم يضربون أخماسا في أسداس عندما فوجئوا بإنشاء قواعد 4 جسور عملاقة تعبر الطريق عرضيا إلى داخل البحر!!
وبعد استفسارات عديدة كانت الردود الغامضة والاستنتاجات اللوغاريتمية وشائعات العالمين ببواطن «الجسور» تؤكد أنها لخدمة جزيرة «عملاقة» على غرار «نخلة» دبي «سوف» تنشئها شركة خليجية أمام الساحل الطيب!!
بس كده؟! لا طبعاً، وأن الدولة العميقة والحكومة الرشيدة أنذرت بعض القرى «الطيبة» بأنها ستزيل المنشآت القائمة منذ عشرات السنين لمسافة 200 متر من شاطئ البحر!
ولِمَ الإزالة؟ يجيء الرد: «ليه.. معرفش» (بصوت فؤاد المهندس!!).
راجعت كل خطط تطوير الساحل الشمالي فلم أجد إشارة تكشف سر الجسور الغامضة أو الجزيرة المسحورة.. فهل نجد إجابة ما لدى معالي وزير الإسكان أو سعادة محافظ الإسكندرية أو حتى (مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية م.أحمد عمران) الذي زار المشروع قبل أيام؟!
أتمنى ومعى مئات الآلاف من قاطني الساحل الطيب أن يرد مسؤول ما على السؤال العويص!!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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