ماكسيمان يواصل العلاج

(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، من تحضيرات فريقه خلال فترة التوقف الحالية، وركز المدرب على الجانب اللياقي، إذ أخضع لاعبيه لتدريبات لياقية مكثفة، مع تطبيق عدد من الجمل الفنية، وعمل يايسله على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال الجولات السابقة، وخاصة تلك التي شهدتها مواجهة ضمك الأخيرة.
بدوره واصل اللاعب الفرنسي، آلان سانت ماكسيمان، برنامجه العلاجي في عيادة النادي، على أن يدخل مرحلة التأهيل قبل الانخراط في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين.
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