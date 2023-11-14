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ماكسيمان يواصل العلاج

11/14/2023 11:29:46 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، من تحضيرات فريقه خلال فترة التوقف الحالية، وركز المدرب على الجانب اللياقي، إذ أخضع لاعبيه لتدريبات لياقية مكثفة، مع تطبيق عدد من الجمل الفنية، وعمل يايسله على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال الجولات السابقة، وخاصة تلك التي شهدتها مواجهة ضمك الأخيرة.
بدوره واصل اللاعب الفرنسي، آلان سانت ماكسيمان، برنامجه العلاجي في عيادة النادي، على أن يدخل مرحلة التأهيل قبل الانخراط في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين.

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