تخصصي جازان حلم يتحقق

(MENAFN
- Al Watan) يرعى أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، ووزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، حفل افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى جازان التخصصي، والذي يواكب النهضة الصحية التي تشهدها المنطقة حاليًا ، وتواكب معها رؤية المملكة 2030.
اكتمال الاستعدادات
رسمت صحة جازان برئاسة الدكتور عواجي النعمي، وفريق عمله خارطة طريق النهضة الصحية، وأكملت جميع الاستعدادات والترتيبات لافتتاح تخصصي جازان، وإطلاق شارة العمل الرسمي، وسط تكامل منظومة العمل الصحي في المنطقة، والعمل على تحسين الخدمة الصحية بشكل مستمر، ويعد مستشفى التخصصي بجازان، أحد مشاريع وزارة الصحة الكبرى بالمنطقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 374.249 ألف م2، وتبلغ القيمة الإجمالية لتشغيل المرحلة الأولى 1.074.427.688 مليار ريال، ويمتاز بإطلالة بحرية مميزة وخلابة.
45 عيادة
يتمثل افتتاح المرحلة الأولى في العيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، والصيدلية، ويقدم خدمات تخصصية في التخصصات العلاجية لأهالي منطقة جازان، ويضم قسم العيادات الخارجية 45 عيادة تخصصية علاجية ممثلة في: عيادات القلب التخصصية: عيادة الأورام، وأمراض الدم، والأمراض الوراثية الاستقلالية، والأنف والأذن والحنجرة، وعيادة جهد القلب ممثلة في: الروماتيزم، وأمراض الرئة، وعيادة النفسية، ومراقبة ضربات القلب، وتضم المناعة أطفال، واختبار الرئة، وتصوير القلب ممثلة في: الكلى أطفال، والمسالك البولية، وأمراض القلب تشتمل على الأمراض المعدية أطفال، والأسنان.
13 أشعة
يمثل قسم الأشعة أحد الأقسام المهمة في التخصصي، والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الإشعاعية الحديثة، وتساعد في عملية التشخيص، وتتمثل في: 2 أشعة رقمية ثابتة، و6 أشعة مقطعية، و1 الفلوروسكوبي، و2 أشعة رقمية متحركة، و2 أشعة رنين مغناطيسي وأشعة الماموجرام مناصفة بينهما.
5 أقسام
يضم المختبر 5 أقسام مزودة بأحدث الأجهزة المخبرية، والتي تعمل على إجراء مختلف التحاليل المخبرية، وتتمثل في: بنك الدم، وأمراض الدم، والكيمياء الحيوية، والفيروسات، وأمراض الأنسجة، وقسم الصيدلية مزود بمختلف الأدوية التي تخدم المرضى المنومين، ومرضى العيادات والطوارئ.
1150 موقفًا
يضم المستشفى 1150 موقفًا، و مكاتب إدارية، و مكاتب أمن وسلامة، ومحطات عمل للموظفين، ومسرح. وغمرت الفرحة أهالي منطقة جازان، وأشادوا بالتطور والتنمية التي تشهدها صحة جازان، واستمرار النهضة الصحية الكبيرة، مشيدين بدور صحة منطقة جازان.
جازان تحتفي بافتتاح التخصصي
374 ألف م2 مساحة المستشفى
1 مليار القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى
إطلالة بحرية خلابة تميز التخصصي
45 عيادة تخصصية
13 قسم أشعة
5 أقسام مختبرية
1150 موقفًا
9 مكاتب إدارية
MENAFN14112023000089011017ID1107424850
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.