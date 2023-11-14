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تخصصي جازان حلم يتحقق

11/14/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يرعى أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، ووزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، حفل افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى جازان التخصصي، والذي يواكب النهضة الصحية التي تشهدها المنطقة حاليًا ، وتواكب معها رؤية المملكة 2030.
اكتمال الاستعدادات
رسمت صحة جازان برئاسة الدكتور عواجي النعمي، وفريق عمله خارطة طريق النهضة الصحية، وأكملت جميع الاستعدادات والترتيبات لافتتاح تخصصي جازان، وإطلاق شارة العمل الرسمي، وسط تكامل منظومة العمل الصحي في المنطقة، والعمل على تحسين الخدمة الصحية بشكل مستمر، ويعد مستشفى التخصصي بجازان، أحد مشاريع وزارة الصحة الكبرى بالمنطقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 374.249 ألف م2، وتبلغ القيمة الإجمالية لتشغيل المرحلة الأولى 1.074.427.688 مليار ريال، ويمتاز بإطلالة بحرية مميزة وخلابة.
45 عيادة
يتمثل افتتاح المرحلة الأولى في العيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، والصيدلية، ويقدم خدمات تخصصية في التخصصات العلاجية لأهالي منطقة جازان، ويضم قسم العيادات الخارجية 45 عيادة تخصصية علاجية ممثلة في: عيادات القلب التخصصية: عيادة الأورام، وأمراض الدم، والأمراض الوراثية الاستقلالية، والأنف والأذن والحنجرة، وعيادة جهد القلب ممثلة في: الروماتيزم، وأمراض الرئة، وعيادة النفسية، ومراقبة ضربات القلب، وتضم المناعة أطفال، واختبار الرئة، وتصوير القلب ممثلة في: الكلى أطفال، والمسالك البولية، وأمراض القلب تشتمل على الأمراض المعدية أطفال، والأسنان.
13 أشعة
يمثل قسم الأشعة أحد الأقسام المهمة في التخصصي، والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الإشعاعية الحديثة، وتساعد في عملية التشخيص، وتتمثل في: 2 أشعة رقمية ثابتة، و6 أشعة مقطعية، و1 الفلوروسكوبي، و2 أشعة رقمية متحركة، و2 أشعة رنين مغناطيسي وأشعة الماموجرام مناصفة بينهما.
5 أقسام
يضم المختبر 5 أقسام مزودة بأحدث الأجهزة المخبرية، والتي تعمل على إجراء مختلف التحاليل المخبرية، وتتمثل في: بنك الدم، وأمراض الدم، والكيمياء الحيوية، والفيروسات، وأمراض الأنسجة، وقسم الصيدلية مزود بمختلف الأدوية التي تخدم المرضى المنومين، ومرضى العيادات والطوارئ.
1150 موقفًا
يضم المستشفى 1150 موقفًا، و مكاتب إدارية، و مكاتب أمن وسلامة، ومحطات عمل للموظفين، ومسرح. وغمرت الفرحة أهالي منطقة جازان، وأشادوا بالتطور والتنمية التي تشهدها صحة جازان، واستمرار النهضة الصحية الكبيرة، مشيدين بدور صحة منطقة جازان.
جازان تحتفي بافتتاح التخصصي
374 ألف م2 مساحة المستشفى
1 مليار القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى
إطلالة بحرية خلابة تميز التخصصي
45 عيادة تخصصية
13 قسم أشعة
5 أقسام مختبرية
1150 موقفًا
9 مكاتب إدارية

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