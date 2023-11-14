Wednesday, 15 November 2023 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مراكز جازان الصحية تعانق النجاحات وتحصد الجوائز

11/14/2023 11:25:00 PM

(MENAFN- Al Watan) تواصل صحة منطقة جازان، رفع شعار الصحة أولا، بدعم واهتمام أمير منطقة جازان ونائبه، وأثبتت معها تحقيق النجاحات والإنجازات المتتالية، في وقت وضعت نصب عينيها حجر أساس جازان صحة وعلاج، ونجاح مستدام، وحققت معها المراكز الصحية المعايير الوطنية في جودة الرعاية الصحية. ويفتتح اليوم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، ووزير الصحة المهندس فهد الجلاجل 11 مركزًا صحيًا تم إنشاؤها ومركزين تم تطويرهما.
تجويد الخدمات
بعد النجاحات الكبيرة التي أسهمت فيها صحة جازان في تجويد الخدمات الصحية التخصصية، وإدخال التقنيات الطبية الحديثة، أثمرت الخطط التحسينية في معانقة صحة جازان النجاحات المتتالية، برقي المراكز الصحية، واستدامة الصحة، ولم يكن العام الحالي عاديًا لصحة جازان فحسب، بل كان عامًا مميزًا حافلًا في خدمة المريض، تضافرت فيه المنظومة الصحية في مواصلة حصد المراكز الأولى على مستوى المملكة في تجربة المريض للعام الثالث على التوالي، عكست معها المراكز الصحية الهوية الصحية، وتحولت إلى بيئة جاذبة وفق معايير عالمية.
صدارة صحية
حصدت المراكز الصحية بمنطقة جازان المركز الأول في مؤشر تجربة المريض خلال الربع الثالث من هذا العام، والتي تأتي امتدادًا لتميز مراكز منطقة جازان خلال الأعوام الأخيرة، حيث حازت المركز الأول في مؤشر تجربة المريض إلى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وتصدرت مؤشر تجربة المريض في العامين الأخيرين، والتي تأتي نتيجة للمتابعة المستمرة من القيادة، والحرص على تحقيق أعلى معايير الجودة لخدمة المستفيدين.
مشاريع تطويرية
بلغ عدد المراكز الصحية التي تم تطويرها على الهوية الجديدة بمنطقة جازان 33 مركزًا، منذ بدء تنفيذ المشروع 2020 إلى نهاية الربع الثالث من العام 2023، وبلغ عدد المستفيدين من المراكز الصحية أكثر من مليون مستفيد، تم توزيعهم على الفرق الطبية، بإشراف مباشر من أطباء الأسرة بالمراكز الصحية.
310 فرق
استطاعت المراكز الصحية بجازان، من تفعيل نموذج طبيب لكل أسرة في كافة المراكز الصحية بالمنطقة، إذ بلغ عدد الفرق الطبية 310 فرق طبية، تشرف على 1.034.104 مستفيدين خلال العام الحالي، كما استطاعت المراكز الصحية إرسال نحو مليون رسالة توعوية للمستفيدين عبر تطبيق صحتي لجميع المستفيدين المسجلين في الفرق الطبية، لحثهم على أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية، أو التعريف بنموذج طبيب لكل أسرة، أودعوتهم لإجراء الفحوص الاستكشافية لسرطان الثدي، وسرطان القولون.

MENAFN14112023000089011017ID1107424849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث