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التواصل التفاعلي فكرة جديدة والبداية من جازان

11/14/2023 11:25:00 PM

(MENAFN- Al Watan) في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى مناطق المملكة أنشأت صحة منطقة جازان، مركز التواصل التفاعلي، والذي يعزز الخدمات الصحية في المنطقة، ليكون الخيار الأول للمستفيد، من خلال الحصول على الخدمات الصحية دون مشقة وعناء، وذلك بأعلى معايير الجودة، في وقت يقدم فيه المركز التفاعلي العشرات من الخدمات التفاعلية، ويحقق العديد من الأهداف الصحية، إلى جانب تقديم الخدمات للممارسين والعاملين الصحيين، وجميع فئات المجتمع وتقديم الخدمات لقطاع الأعمال بكل يسر وسهولة.
أهداف تفاعلية
يهدف مشروع مركز التواصل التفاعلي بصحة جازان، الذي يدشنه اليوم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بحضور نائبة الأمير محمد بن عبد العزيز ووزير الصحة فهد الجلاجل ضمن حزمة من المشاريع الصحية، إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، وبمختلف اللغات، وكسب ثقة المستفيدين، وزيادة رضاهم، ورفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز الأنماط الصحية، ويمتاز المركز بقنوات التواصل التفاعلي، التي يمكن من خلالها الوصول للمستفيدين، وتقديم الخدمة لهم بكل يسر وسهولة.
تنافس صحي
تتنافس 15 إدارة صحية بشكل إيجابي في خدمة مركز التواصل التفاعلي بصحة جازان، وتتمثل أبرز الإدارات في: العيادات الخارجية، والعمليات، والتنسيق الطبي، والمختبرات وبنوك الدم، وفحص ما قبل الزواج، والتأهيل الطبي، والرعاية الصيدلية، والطب المنزلي، والتثقيف الصحي، والصحة الرقمية، والتدريب والإبتعاث، والإدارة المالية، والأشعة، والسجلات الطبية، والصيانة الطبية والعامة.
نطاق الخدمات
تشتمل نطاق الخدمات، على خدمات المستفيدين من داخل نطاق الصحة وخارجها، وتتمثل خدمات المستفيدين من داخل الصحة في: خدمات الموارد البشرية، والتدريب والابتعاث، والصيانة الطبية والتقنية، وغيرها من الخدمات، وتضم خدمات المستفيدين من خارج نطاق الصحة، العمليات الجراحية غير الطارئة، والرعاية المنزلية، والتثقيف الصحي، والصيدلية وإعادة صرف الدواء، وتنشيط الملف الصحي، والسجلات الطبية، والفحوصات المخبرية، والتنسيق الطبي، وشؤون المرضى والاستشارات الطبية، وخدمات المواعيد والاستشارات الدوائية، واللقاءات الافتراضية. وخدمات قطاع الأعمال من المؤسسات والشركات.
خدمات تفاعلية
يقدم المركز العشرات من الخدمات التفاعلية ممثلة في: الإحالة الطبية التي تهتم بمتابعة مجريات التحويلات والتنسيق الطبي، والعيادات الخارجية، تشتمل على إدارة المواعيد، والتواصل المسبق مع المستفيد، والعمليات الجراحية غير الطارئة، من خلال إعطاء النصائح والإرشادات قبل الموعد والتحضير وغيرها، وخدمات الرعاية الصيدلية، التي يمكن للمستفيد إعادة صرف الدواء من خلال التواصل مع المركز، وخدمات الاستشارات الدوائية، للحصول على جميع الاستشارات الدوائية من قبل المختصين، وخدمة الاستشارات الطبية، للحصول على الاستشارات الطبية من قبل المختصين، وخدمة التثقيف الصحي، من خلال تقديم خدمات التثقيف والتوعية الصحية للمجتمع، وتنشيط الملف الصحي، والتي يمكن للمستفيد تنشيط الملف الصحي دون عناء.

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