15 روبوتا طبيا لتقديم الخدمات الصحية

(MENAFN
- Al Watan) أثمرت الثورة التقنية التي يشهدها المجال الصحي بشكل عام في المملكة، وصحة جازان بشكل خاص، في ابتكار الروبوت الذكي، في وقت استنفرت صحة جازان جهودها في إدخال 15 روبوتًا ذكيًا اصطناعيا، زودت بها المستشفيات.
استخدمت صحة جازان روبوتات تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمة الطبية، دون أي تدخل بشري، لتخفيف عبء المهام الروتينية عن كاهل مقدمي الخدمة، وتعينهم على تقديم أجود الرعاية الصحية.
خدمة طبية
تتفاعل الروبوتات الطبية مع المستفيدين بأقسام العيادات الخارجية بمستشفيات صحة جازان، وتهدف إلى تقديم خدمة أفضل في أقصر وقت، والزيادة في الإنتاجية بأقل الأخطاء، وتقليل مدة انتظار المراجعين، ورفع مؤشر رضا المرضى والمراجعين.
10 خدمات
تتمثل أبرز خدمات الروبوت الصحي في: قياس العلامات الحيوية، وقياس ضغط الدم بدقة عالية، وتخطيط القلب، وقياس معدل ضرباته، وقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، ومراقبة الأكسجين في الدم، وقياس نسبة السكر والكوليسترول بالدم، وإنشاء التقارير الصحية وإرسالها إلى الطبيب المعالج تلقائيا، وتوفير التقييم الصحي وفقًا للمؤشرات الصحية، وتقديم المشورة بشأن الصحة والنظام الغذائي، والتعرف على الوجوه، وفقًا لإدخال بيانات الوجه مسبقًا، وتحليل الازدحام وكشف حالات السقوط.
15 جهازا
وفرت صحة جازان 15 جهاز روبوت، والتي تستفيد منها 7 مستشفيات ممثلة في: مستشفى الملك فهد المركزي، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومستشفى أبو عريش العام، ومستشفى جازان العام، ومستشفى صامطة العام، ومستشفى صبيا العام، ومستشفى بيش العام.
وأكدت صحة جازان، أنها تؤمن بأهمية الروبوت الطبي في دعم العاملين، وما تعكسه على جودة الخدمات، مبينة أنها ستدفع بالتوسع فيها لمستقبل أفضل.
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