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15 روبوتا طبيا لتقديم الخدمات الصحية

11/14/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أثمرت الثورة التقنية التي يشهدها المجال الصحي بشكل عام في المملكة، وصحة جازان بشكل خاص، في ابتكار الروبوت الذكي، في وقت استنفرت صحة جازان جهودها في إدخال 15 روبوتًا ذكيًا اصطناعيا، زودت بها المستشفيات.
استخدمت صحة جازان روبوتات تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمة الطبية، دون أي تدخل بشري، لتخفيف عبء المهام الروتينية عن كاهل مقدمي الخدمة، وتعينهم على تقديم أجود الرعاية الصحية.
خدمة طبية
تتفاعل الروبوتات الطبية مع المستفيدين بأقسام العيادات الخارجية بمستشفيات صحة جازان، وتهدف إلى تقديم خدمة أفضل في أقصر وقت، والزيادة في الإنتاجية بأقل الأخطاء، وتقليل مدة انتظار المراجعين، ورفع مؤشر رضا المرضى والمراجعين.
10 خدمات
تتمثل أبرز خدمات الروبوت الصحي في: قياس العلامات الحيوية، وقياس ضغط الدم بدقة عالية، وتخطيط القلب، وقياس معدل ضرباته، وقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، ومراقبة الأكسجين في الدم، وقياس نسبة السكر والكوليسترول بالدم، وإنشاء التقارير الصحية وإرسالها إلى الطبيب المعالج تلقائيا، وتوفير التقييم الصحي وفقًا للمؤشرات الصحية، وتقديم المشورة بشأن الصحة والنظام الغذائي، والتعرف على الوجوه، وفقًا لإدخال بيانات الوجه مسبقًا، وتحليل الازدحام وكشف حالات السقوط.
15 جهازا
وفرت صحة جازان 15 جهاز روبوت، والتي تستفيد منها 7 مستشفيات ممثلة في: مستشفى الملك فهد المركزي، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومستشفى أبو عريش العام، ومستشفى جازان العام، ومستشفى صامطة العام، ومستشفى صبيا العام، ومستشفى بيش العام.
وأكدت صحة جازان، أنها تؤمن بأهمية الروبوت الطبي في دعم العاملين، وما تعكسه على جودة الخدمات، مبينة أنها ستدفع بالتوسع فيها لمستقبل أفضل.

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