أدرك.. خدمات صحية ذكية في الأماكن العامة

(MENAFN
- Al Watan) أن يعيش كل مواطن نمطًا صحيًا متوازنًا، رؤية جسدتها صحة جازان، لتحقيق هدف سام في رؤية وطن، إذ سبقت صحة جازان الجميع، واختصرت الزمن بخطوات، وباتت علامة بارزة في تقديم خدمات جاذبة، تضمن رفاهية المواطن، وتعزيز صحته، ما نتج عنه استفادة الكثير منها وبما تقدمه إيجابيا لمصلحة الوطن.
جنود صحية
استنفر جنود صحة جازان جهودهم في خدمة الرؤية الوطنية، والتي تبلورت في توفير حلول مبتكرة، حيث ابتكرت صحة جازان إطلاق جهاز الخدمة الصحية الوقائية الذكي ((أدرك))، في الأماكن العامة.
4 أجهزة
وفرت صحة جازان كمرحلة أولى 4 أجهزة من نوع ((أدرك))، استهدفت تغطية مواقع الكثافة البشرية، بالتنسيق مع الشركاء، وتشغيل جهازين في جامعة جازان، وجهازين في مجمعي كادي مول والراشد مول، ويتواجد جهاز أدرك في الأماكن العامة، كمقصورة أو كشك مستقل، ويقدم الخدمات التي تساعد في متابعة الأمراض المزمنة، وتحسين نمط الحياة، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.
5 أهداف
يسهم جهاز ((أدرك)) في تحقيق أهداف عدة ممثلة في: التحول الصحي، وزيادة متوسط العمر للأفراد من 74 إلى 80 سنة، والمساهمة في تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وسهولة الوصول للخدمات الصحية، كأحد خدمات الرعاية الافتراضية، وتعزيز وعي الأفراد ليكونوا رافدًا لمجتمع صحي.
26 فحصا
تتمثل أبرز خدمات جهاز أدرك في: إجراء الفحوصات التي يحتاجها الطبيب لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، وتشمل 26 فحصًا للعلامات الحيوية، و6 أنواع فحوصات أكلينيكية، والتي تجرى في وقت قياسي، وخدمة قص تذاكر الانتظار للمراجعين، وخدمة الملاحة الداخلية، ويحتوي الجهاز على عازل للصوت، لضمان سرية الاستشارات، مع المستشعرات الطبية المتكاملة.
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