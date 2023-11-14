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أدرك.. خدمات صحية ذكية في الأماكن العامة

11/14/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أن يعيش كل مواطن نمطًا صحيًا متوازنًا، رؤية جسدتها صحة جازان، لتحقيق هدف سام في رؤية وطن، إذ سبقت صحة جازان الجميع، واختصرت الزمن بخطوات، وباتت علامة بارزة في تقديم خدمات جاذبة، تضمن رفاهية المواطن، وتعزيز صحته، ما نتج عنه استفادة الكثير منها وبما تقدمه إيجابيا لمصلحة الوطن.
جنود صحية
استنفر جنود صحة جازان جهودهم في خدمة الرؤية الوطنية، والتي تبلورت في توفير حلول مبتكرة، حيث ابتكرت صحة جازان إطلاق جهاز الخدمة الصحية الوقائية الذكي ((أدرك))، في الأماكن العامة.
4 أجهزة
وفرت صحة جازان كمرحلة أولى 4 أجهزة من نوع ((أدرك))، استهدفت تغطية مواقع الكثافة البشرية، بالتنسيق مع الشركاء، وتشغيل جهازين في جامعة جازان، وجهازين في مجمعي كادي مول والراشد مول، ويتواجد جهاز أدرك في الأماكن العامة، كمقصورة أو كشك مستقل، ويقدم الخدمات التي تساعد في متابعة الأمراض المزمنة، وتحسين نمط الحياة، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.
5 أهداف
يسهم جهاز ((أدرك)) في تحقيق أهداف عدة ممثلة في: التحول الصحي، وزيادة متوسط العمر للأفراد من 74 إلى 80 سنة، والمساهمة في تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وسهولة الوصول للخدمات الصحية، كأحد خدمات الرعاية الافتراضية، وتعزيز وعي الأفراد ليكونوا رافدًا لمجتمع صحي.
26 فحصا
تتمثل أبرز خدمات جهاز أدرك في: إجراء الفحوصات التي يحتاجها الطبيب لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، وتشمل 26 فحصًا للعلامات الحيوية، و6 أنواع فحوصات أكلينيكية، والتي تجرى في وقت قياسي، وخدمة قص تذاكر الانتظار للمراجعين، وخدمة الملاحة الداخلية، ويحتوي الجهاز على عازل للصوت، لضمان سرية الاستشارات، مع المستشعرات الطبية المتكاملة.

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