صرح صحي متخصص

(MENAFN
- Al Watan) يحتفل اليوم أبناء منطقة جازان بمناسبة استثنائية وهي افتتاح أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، ووزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، المرحلة الأولى لمستشفى جازان التخصصي، هذا المشروع الذي يعتبر أحد المشاريع وزارة الصحة الإستراتيجية في منطقة جازان، وفرحة فريق صحة جازان بهذه المناسبة اليوم لا توصف، بل فرحتنا اليوم أنستنا كل ما واجهناه من تحديات وعقبات خلال فترة إنشاء هذا الصرح الصحي العملاق.
إن صحة جازان التي يقف على هرمها مديرها العام الدكتور عواجي النعمي وفريق عمله وضعت خططا مدروسة لتشغيل مستشفى جازان التخصصي والتي تأتي على مراحل.
فاليوم تبدأ تشغيل المرحلة الأولى والتي تتمثل في تشغيل العيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، والصيدلية، ويقدم خدمات تخصصية في التخصصات العلاجية لأهالي منطقة جازان، ويضم قسم العيادات الخارجية 45 عيادة تخصصية علاجية ممثلة في: عيادات القلب التخصصية: عيادة الأورام، وأمراض الدم، والأمراض الوراثية الاستقلالية، والأنف والأذن والحنجرة، وعيادة جهد القلب ممثلة في: الروماتيزم، وأمراض الرئة، وعيادة النفسية، ومراقبة ضربات القلب، وتضم المناعة، أطفال، واختبار الرئة، وتصوير القلب ممثلة في: الكلى أطفال، والمسالك البولية، وأمراض القلب تشتمل على الأمراض المعدية أطفال، والأسنان.
* المهندس علي زكري
المشرف العام على مستشفى جازان التخصصي
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