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صرح صحي متخصص

11/14/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفل اليوم أبناء منطقة جازان بمناسبة استثنائية وهي افتتاح أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، ووزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، المرحلة الأولى لمستشفى جازان التخصصي، هذا المشروع الذي يعتبر أحد المشاريع وزارة الصحة الإستراتيجية في منطقة جازان، وفرحة فريق صحة جازان بهذه المناسبة اليوم لا توصف، بل فرحتنا اليوم أنستنا كل ما واجهناه من تحديات وعقبات خلال فترة إنشاء هذا الصرح الصحي العملاق.
إن صحة جازان التي يقف على هرمها مديرها العام الدكتور عواجي النعمي وفريق عمله وضعت خططا مدروسة لتشغيل مستشفى جازان التخصصي والتي تأتي على مراحل.
فاليوم تبدأ تشغيل المرحلة الأولى والتي تتمثل في تشغيل العيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، والصيدلية، ويقدم خدمات تخصصية في التخصصات العلاجية لأهالي منطقة جازان، ويضم قسم العيادات الخارجية 45 عيادة تخصصية علاجية ممثلة في: عيادات القلب التخصصية: عيادة الأورام، وأمراض الدم، والأمراض الوراثية الاستقلالية، والأنف والأذن والحنجرة، وعيادة جهد القلب ممثلة في: الروماتيزم، وأمراض الرئة، وعيادة النفسية، ومراقبة ضربات القلب، وتضم المناعة، أطفال، واختبار الرئة، وتصوير القلب ممثلة في: الكلى أطفال، والمسالك البولية، وأمراض القلب تشتمل على الأمراض المعدية أطفال، والأسنان.
* المهندس علي زكري
المشرف العام على مستشفى جازان التخصصي

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