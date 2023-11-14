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نحو مستقبل صحي يضمن نمط العيش بتوازن

11/14/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تسابق جازان الخطى على جميع الأصعدة والمجالات في حراك تنموي يجسد رؤية المملكة العربية السعودية وطموح قيادتها الرشيدة، ولأن جميع قطاعات المنطقة تعمل بتناغم وانسجام لضمان حياة كريمة لأبنائها ورفاهية تحسن من جودة حياتهم، فإن صحة جازان ليست إلا جزءًا مهمًا من هذا الحراك وهي تركض نحو المستقبل بتسارع شديد مستمدة كل ذلك من دعم ولاة الأمر وحرص أميرها ونائبه وعزم أبطال الصحة على المضي قدما نحو مستقبل صحي يضمن نمط العيش بتوازن.
ــــــــــــــــــــــ إنشاء وتجهيز
إن من أهم ركائز المنظومة الصحية الناجحة هو وجود بنية تحتية ومنشآت متكاملة تهيء البيئة المناسبة لتقديم الخدمة بشكل يضمن كفاءة تشغيلها وعدالة توزيعها جغرافيا لتكون أقرب للمستفيد وأشمل في تقديم الخدمة قدر الإمكان. ولهذا فقد عملت صحة جازان دائمًا لإنجاز مشاريع متعددة لتستمر في تحديث منظومة المرافق دوريًا.
وفي هذا العام 2023 تطلق صحة جازان 37 مشروعًا بتكلفة اجمالية بلغت أكثر من مليار ومئتي مليون ريال شملت إنشاء وتجهيز مستشفى جازان التخصصي في مرحلته الأولى واستكمال تجهيز المرحلة الثانية لمستشفى الدرب العام كما تدشن مركز التواصل التفاعلي الذي يقدم خدمات تفاعلية مبتكرة للمستفيدين لزيادة تحسين خدمتهم وتعزيز وعيهم الصحي.
ـــــــــــــــــــ خدمات مساعدة
ولأن قطاع الرعاية الأولية هو بمثابة النقطة الأقرب للمواطن وخط خدمته المباشر، تدشن صحة جازان 11 مركزًا صحيًا تم إنشاؤها في عدد من المحافظات والقرى وتطوير مركزين آخرين. كما استهدفت المشاريع تطوير عدد من أقسام الطوارئ والتعقيم والعناية المركزة والتنويم و العيادات الخارجية وأقسام الخدمات الطبية المساعدة. وشملت تحسين بيئة العمل في عدد من المواقع الأخرى.
إن هذا المتسارع في ترسيخ أركان المنظومة إنشائيا هو سعي جاد لتحسين مؤشرات عامة تهم المواطنين من حيث رفع معدل الأسرة وتقليص قوائم الانتظار وتقليل أوقات العلاج وانتظار الخدمة الصحية وتوفر المواعيد ما يسهم بعون الله في تحسين رضى المرضى والمراجعين وهو الهدف الأسمى من تطوير قطاعنا الصحي.
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إننا نستلهم من قيادتنا الحرص على البناء ومن أبطالنا في الصحة المثابرة على الوصول لأفضل مراتب النجاح ومن مجتمعنا تكاتفه في دعم أجهزة الدولة لتسهيل مهمتهم، لنكون معًا مجتمعًا صحيًا متكاملا يرقى لتطلعاتنا جميعًا، منطلقين بثبات نحو مستقبل صحي مشرق.
* الدكتور عواجي النعمي
مدير عام صحة منطقة جازان

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