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- Al Watan) تسابق جازان الخطى على جميع الأصعدة والمجالات في حراك تنموي يجسد رؤية المملكة العربية السعودية وطموح قيادتها الرشيدة، ولأن جميع قطاعات المنطقة تعمل بتناغم وانسجام لضمان حياة كريمة لأبنائها ورفاهية تحسن من جودة حياتهم، فإن صحة جازان ليست إلا جزءًا مهمًا من هذا الحراك وهي تركض نحو المستقبل بتسارع شديد مستمدة كل ذلك من دعم ولاة الأمر وحرص أميرها ونائبه وعزم أبطال الصحة على المضي قدما نحو مستقبل صحي يضمن نمط العيش بتوازن.
ــــــــــــــــــــــ إنشاء وتجهيز
إن من أهم ركائز المنظومة الصحية الناجحة هو وجود بنية تحتية ومنشآت متكاملة تهيء البيئة المناسبة لتقديم الخدمة بشكل يضمن كفاءة تشغيلها وعدالة توزيعها جغرافيا لتكون أقرب للمستفيد وأشمل في تقديم الخدمة قدر الإمكان. ولهذا فقد عملت صحة جازان دائمًا لإنجاز مشاريع متعددة لتستمر في تحديث منظومة المرافق دوريًا.
وفي هذا العام 2023 تطلق صحة جازان 37 مشروعًا بتكلفة اجمالية بلغت أكثر من مليار ومئتي مليون ريال شملت إنشاء وتجهيز مستشفى جازان التخصصي في مرحلته الأولى واستكمال تجهيز المرحلة الثانية لمستشفى الدرب العام كما تدشن مركز التواصل التفاعلي الذي يقدم خدمات تفاعلية مبتكرة للمستفيدين لزيادة تحسين خدمتهم وتعزيز وعيهم الصحي.
ـــــــــــــــــــ خدمات مساعدة
ولأن قطاع الرعاية الأولية هو بمثابة النقطة الأقرب للمواطن وخط خدمته المباشر، تدشن صحة جازان 11 مركزًا صحيًا تم إنشاؤها في عدد من المحافظات والقرى وتطوير مركزين آخرين. كما استهدفت المشاريع تطوير عدد من أقسام الطوارئ والتعقيم والعناية المركزة والتنويم و العيادات الخارجية وأقسام الخدمات الطبية المساعدة. وشملت تحسين بيئة العمل في عدد من المواقع الأخرى.
إن هذا المتسارع في ترسيخ أركان المنظومة إنشائيا هو سعي جاد لتحسين مؤشرات عامة تهم المواطنين من حيث رفع معدل الأسرة وتقليص قوائم الانتظار وتقليل أوقات العلاج وانتظار الخدمة الصحية وتوفر المواعيد ما يسهم بعون الله في تحسين رضى المرضى والمراجعين وهو الهدف الأسمى من تطوير قطاعنا الصحي.
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إننا نستلهم من قيادتنا الحرص على البناء ومن أبطالنا في الصحة المثابرة على الوصول لأفضل مراتب النجاح ومن مجتمعنا تكاتفه في دعم أجهزة الدولة لتسهيل مهمتهم، لنكون معًا مجتمعًا صحيًا متكاملا يرقى لتطلعاتنا جميعًا، منطلقين بثبات نحو مستقبل صحي مشرق.
* الدكتور عواجي النعمي
مدير عام صحة منطقة جازان
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