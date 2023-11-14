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مستقبل صحي رائد

11/14/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) إن ما تقوم به صحة منطقة جازان من جهود كبيرة تأتي لتحقيق تنمية مستدامة، لمستقبل صحي رائد، تنعم به المنطقة وأهلها من رعاية صحية آمنة، تواكب رؤية المملكة 2030، والنهضة الكبيرة والعهد الزاخر اللذين تحظى بهما المملكة في جميع المجالات المختلفة.
وتلعب صحة منطقة جازان بقيادة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور عواجي النعمي دورًا كبيرًا ومؤثرًا في تحقيق نقلة نوعية مهنية واحترافية كبيرة لصحة المنطقة، حيث تقدم جهودا كبيرة في استشراف المستقبل، وصناعة ريادة صحية مختلفة، والتي وضحت ملامحها، وتلامس الواقع، من خلال تطوير مؤسساتها ومنشآتها وكوادرها، وإنجاز الكثير من المشاريع الجبارة، والتي تشرف عليها وزارة الصحة، وتحظى بدعم واهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.
ولقد توحدت الجهود الصحية، وأثمرت في ارتفاع نسب المشاريع المنفذة، وفق خطط مدروسة، ولم تقتصر تلك الجهود على متابعة الإنجاز فقط، وتدشين المشاريع، بل شملت تطوير بيئة العمل وصالات المستفيدين بالمستشفيات، وتطوير أقسام العناية المركزة، وأقسام الطوارئ، وإنشاء وتطوير المراكز الصحية حسب هوية وزارة الصحة، وتطوير البنية التحتية والأنظمة في المستشفيات (الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وأنظمة السلامة). فنحن مقبلون على نهضة ريادية بصناعة وطنية رائدة لمستقبل صحي واعد بجازان.
* الدكتور حسام مكرمي
مساعد مدير صحة جازان
للشؤون الهندسية والإمداد

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