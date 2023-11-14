مستقبل صحي رائد

(MENAFN
- Al Watan) إن ما تقوم به صحة منطقة جازان من جهود كبيرة تأتي لتحقيق تنمية مستدامة، لمستقبل صحي رائد، تنعم به المنطقة وأهلها من رعاية صحية آمنة، تواكب رؤية المملكة 2030، والنهضة الكبيرة والعهد الزاخر اللذين تحظى بهما المملكة في جميع المجالات المختلفة.
وتلعب صحة منطقة جازان بقيادة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور عواجي النعمي دورًا كبيرًا ومؤثرًا في تحقيق نقلة نوعية مهنية واحترافية كبيرة لصحة المنطقة، حيث تقدم جهودا كبيرة في استشراف المستقبل، وصناعة ريادة صحية مختلفة، والتي وضحت ملامحها، وتلامس الواقع، من خلال تطوير مؤسساتها ومنشآتها وكوادرها، وإنجاز الكثير من المشاريع الجبارة، والتي تشرف عليها وزارة الصحة، وتحظى بدعم واهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.
ولقد توحدت الجهود الصحية، وأثمرت في ارتفاع نسب المشاريع المنفذة، وفق خطط مدروسة، ولم تقتصر تلك الجهود على متابعة الإنجاز فقط، وتدشين المشاريع، بل شملت تطوير بيئة العمل وصالات المستفيدين بالمستشفيات، وتطوير أقسام العناية المركزة، وأقسام الطوارئ، وإنشاء وتطوير المراكز الصحية حسب هوية وزارة الصحة، وتطوير البنية التحتية والأنظمة في المستشفيات (الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وأنظمة السلامة). فنحن مقبلون على نهضة ريادية بصناعة وطنية رائدة لمستقبل صحي واعد بجازان.
* الدكتور حسام مكرمي
مساعد مدير صحة جازان
للشؤون الهندسية والإمداد
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