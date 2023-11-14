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حتى لا يتأثر الصغار بفيلم LION KING

11/14/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) قد يظن من شاهد فيلم الرسوم المتحركة (LION KING) أو الملك الأسد، أنه عبارة عن قصة خفيفة وطفولية لشبل صغير في الغابة تسرد أحداث رحلته الدرامية في سبيل تحقيق العدالة. فالفيلم مع كونه موجهًا للأطفال بالدرجة الأولى، لكنه في الحقيقة يتضمن رسالة دينية عميقة يدور محتواها حول عقيدة وحدة الوجود إحدى أكثر العقائد الدينية تأثيرًا في الثقافة الغربية، ويمكن اعتبارها مفهومًا أساسيا في كثير من الأنظمة الفلسفية. فكثير من الأعمال الفنية في هوليوود كانت مستوحاة من أفكار وحدة الوجود ويكمن اعتبارها دفاعا عن هذه العقيدة وترويجا لرسالتها ودعوة للناس للإيمان بها ودعوة البشرية إلى التواصل الديني مع العالم الطبيعي - كما يدعون - .
في الفيلم الكرتوني (LION KING) نجد الغابة أو المملكة الحيوانية تتبع بدقة فلسفة (دورة الحياة) فكل مظهر من مظاهر الطبيعة يعمل لصالح شيء آخر بواسطة قوة غامضة تربط المملكة الحيوانية بعضها ببعض، وتندرج هذه الفكرة ضمن فلسفة وحدة الوجود باعتبار كل شيء إلهي بطبيعته. وباعتبار المجتمعات البشرية الأقرب لروح الطبيعة ولنظامها وقوانينها تعكس مجتمع الفردوس الأرضي كما حاول تصويرها أيضًا المخرج جيمس كاميرون في فيلم أفتار (AVATAR). ما زالت فكرة وحدة الوجود مؤثرة وتلاقي رواجًا كبيرًا في المجتمعات الغربية وكثير من الأعمال الشعرية والفنية تتميز بهذه الأفكار والمشاعر .
تحدثنا الأغنية الافتتاحية لفيلم (LION KING) عن دورة الحياة وكيف تحركنا عبر كل الأشياء المحيطة بنا. وهذا يزيل الشعور بوجود أي إرادة حرة أو حرية اختيار في حياتنا. فكلمات الأغنية تشير إلى أن الكون أو دائرة الحياة يقومان بتوجيهنا باعتبار أن الله هو الكون والكون هو الله حسب عقيدة وحدة الوجود، وهي عقيدة كما أشرنا ما زالت مؤثرة في مخيال الشعوب الغربية وما زال لها أنصار متعصبون يبشرون بها بوصفها رؤية عالمية.
أطفال اليوم أصبحوا رقميين بشكل متزايد، محاطين بكل الأدوات الإعلامية والقصص الرقمية التي تلعب دورًا كبيرًا في حياتهم، ولعل السينما في المجتمعات الغربية تتفوق على الكنيسة في تزويد الجيل الناشئ بجملة من الأفكار الدينية وتكوين رؤيتهم تجاه الكون والحياة. وشركة والت ديزني المنتجة لفيلم (LION KING) تعلم جيدًا أهمية ما تنتجه وتدرك مدى تأثير أفلام الرسوم المتحركة على أجيال كاملة من العقول البشرية وتدرك تأثيرها عبر الرسائل المخبأة تحت غطاء من الخيال والفنتازيا.
وكما نعلم فإن شركة ديزني من خلال علامتها التجارية المرموقة ونفوذها العالمي فإنه غالبًا ما تعكس قصصها وأعمالها القيمة الموجودة فعليًا في المجتمع الغربي أو الرسائل التي يطمحون في إيصالها للأجيال القادمة، وهنا يأتي دور المثقف والمسؤول العربي للتعرف على الرؤى والأفكار التي يتعرض لها الأطفال في وسائل الإعلام المختلفة وأهمها السينما وما يمكن أن يتأثروا به سلبًا وإيجابًا. فالمجتمعات الغربية رغم تأثرها الكبير بثقافة السوق الاستهلاكية وانحسار دور الكنيسة في تشكيل الأفكار والمعتقدات، فإنه ما زال للأساطير والمعتقدات الدينية القديمة تأثيرًا طاغيا في رؤيتهم للكون والحياة.

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