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( إحالتي) آلية تطبيق غير منضبطة

11/14/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كل ممارس صحي يعلم علم اليقين ما عليه من واجبات نحو مريضه، أحيانًا من شدة حرصه يرتكب أخطاءً من الممكن أن تعيق سرعة العلاج! فوزارة الصحة أوجبت للمريض حقوقًا كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها.
الوزارة اعتمدت نظام ((إحالتي)) لخدمة المريض الذي لا يوجد له سرير في المنشأة أو لا يوجد التخصص الذي يحتاجه. وهناك نوعان من هذا النظام؛ ((إحالة إنقاذ حياة)) وهي تخص الحالات الحرجة التي تحتاج النقل على وجه السرعة، إمّا أن تكون منقولة من المستشفيات الطرفية أو مستشفيات داخل المدينة لا تتوفر فيها الخدمة، وتُنقل للمستشفى الذي يناوب فيه استشاري التخصص المطلوب. قد يوجد الاستشاري ولكن من الممكن جدًا حينما يصل المريض للمنشأة الموجود فيها هذا الاستشاري، ألا يكون هناك سرير شاغر. وعبارة ((حالة إنقاذ حياة)) تعني أنه ليس هناك داع لأخذ موافقة المستشفى المنقول إليه المريض، حيث يخرج مريض من عناية مركزة لا يتوفر فيها الغسيل الكلوي على سبيل المثال إلى مستشفى آخر تتوفر فيه الخدمة ولكن لا يوجد سرير بالعناية المركزة، فيبقى المريض في طوارئ المستشفى المنقول إليه، وعادة لا يمكن إجراء غسيل الكلى في قسم الطوارئ، بل يحتاج أن يكون المريض في قسم مختص لتقديم الخدمة، فيعمل المستشفى مُستقبل الحالة ((إحالة للحالة)) لعدم توفر سرير شاغر، وهذا من شأنه أن يؤخر علاج المريض، فماذا كان سيحدث لو نوقش قبول الحالة بين المستشفيين، وإن لم يتوفر سرير يتم شراء خدمة للمريض في مستشفى لديه التخصص المطلوب والسرير قبل نقله؟ وهذا حق تكفله وزارة الصحة لأي مريض لا يتوفر له سرير في المنشأة الصحية، وإن كانت حالة إنقاذ حياة. وهناك أمثلة عديدة، فمثلًا ولد طفل خديج في أسبوعه التاسع والعشرين ونقل كحالة إنقاذ حياة لأحد المستشفيات التي لديها وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة، ولكن –للأسف– لم يكن هناك سرير شاغر، فتم تنويم المريض الخديج في الطوارئ وقدم له العلاج المناسب في المكان غير المناسب، وعمل المستشفى المُستقبل إحالة للمريض للمستشفيات الحكومية الأخرى بحثًا عن سرير، وحين لم يتوفر ذلك، رفع طلب شراء خدمة.
أقسام الطوارئ لا تناسب حديثي الولادة لارتفاع معدل الإصابة بالعدوى والذي من الممكن –لا قدر الله– أن يودي بحياتهم. ماذا لو استشير الطبيب المختص من البداية ووضع الخطة العلاجية، وإن احتاج الأمر ذهب وعاينه، وحول بعد ذلك للمستشفى الذي يوفر السرير والخدمة؟ لا بد أن تستقر حالة المريض قبل نقله، فنقل المريض لأي مكان وهو في حالة حرجة من الممكن أن يضره أكثر مما يفيده. المسألة ليست فقط التخلص من مسؤولية المريض بنقله لمستشفى آخر، بل العمل على استقرار حالة المريض أولًا ومن ثمّ تنسيق التحويل.
بالنسبة لأسرة حديثي الولادة وهي الأكثر طلبًا واحتياجًا، لا سيما ونحن نمر بموسم الالتهابات التنفسية خاصة (الفيروس التنفسي المخلوي RSV)، فأقسام الطوارئ تكتظ بالمواليد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10-28 يومًا وهؤلاء حسب التعريف العالمي (مواليد)، ولكن من الممكن جدًا تنويمهم مع أمهاتهم في أقسام الأطفال، إذا كانت حالتهم مستقرة حتى لا نفصل بين المولود وأمه مما يسرع عملية التعافي، أو تنويمهم في أقسام العناية المركزة للأطفال إذا كانوا يحتاجون إلى دعم تنفسي، لأن استشاري الأطفال يستطيع تقديم خدمة من المستوى الأول والثاني لحديثي الولادة، ولكن المستوى الثالث عادة يقدمه مختص بالعناية المركزة لحديثي الولادة أو الأطفال لأنها حالات حرجة. ورغم أن وزارة الصحة وحسب البروتوكول الأخير الذي أصدر بتاريخ 20/10/2022، والذي ينص على أن المواليد الذين يدخلون من خلال قسم الطوارئ وتتجاوز أعمارهم ثلاثة أيام، ويحتاجون إلى دعم تنفسي وأوزانهم تتجاوز 2.5 كيلوجرام ولا يحتاجون إلى تغيير دم، من المفترض تنويمهم في وحدة العناية المركزة للأطفال، بدلًا عن وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، إلا أن ما يجري في بعض المستشفيات الحكومية، هو رفض قسم العناية المركزة للأطفال استقبال المواليد بهذا العمر وينومون في الطوارئ حتى توفر سرير في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، أو تحويل الحالة، أو شراء خدمة لها، وهذا لا يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة، وليس بجيد للمولود وشراء الخدمة مُكلف، فلماذا لا تدخل الحالة لعناية الأطفال إذا كان هناك سرير شاغر، وتوفير الوقت والمال؟! وقبل كل هذا الحفاظ على صحة المريض. علينا أن نفهم آلية الإحالة والهدف الذي وجدت من أجله.

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