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‫ التسامح مبدأ أخلاقي وقيمة إنسانية

11/14/2023 11:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) التسامح قيمة إنسانية نبيلة لا يمتلكها إلا من امتلأت قلوبهم بالقدرة على التسامي فوق ذواتهم الضيقة واعتادوا قبول الآخر والتعايش مع المجتمع الإنساني. ولتعزيز هذه المبادئ فإن الأمر يتطلب التصدي لظواهر الكراهية والتهميش والإقصاء وغيره من المشاعر والمفاهيم الضيقة التي كانت السبب الرئيسي في انتشار ظواهر التطرف والعنف، التي أدت بدورها لاستشراء وباء الإرهاب الذي لم تكد تسلم دولة في العالم من شروره، والذي أزهقت بسببه أرواح الأبرياء.
لذلك فإن التسامح هو مفهوم أخلاقي اجتماعي، دعت إليه كافة الأديان السماوية، ونادت به جميع الثقافات الإنسانية، لما له من أهمية كبرى في تحقيق وحدة وتماسك المجتمعات، والقضاء على الخلافات بين الأفراد والجماعات، فهو يشير إلى احترام ثقافات وعقائد وقيم الآخرين، بما يشكّل ركيزة أساسية للعدل والحريات الإنسانية العامة، حيث إن غيابه يعني انتشار النزاعات وحالة عدم الاستقرار.
هذا الربط الحقيقي بين الإرهاب وغياب التسامح أثبتته الأمم المتحدة عام 1996 بتخصيصها يوم السادس عشر من نوفمبر من كل عام يوما عالميا للتسامح، تحتفي فيه الأمم والشعوب والمجتمعات بترسيخ قيم وثقافات الاحترام المتبادل والتآخي، ونبذ كل مظاهر التعصب والكراهية والتمييز. لذلك باتت هذه الذكرى السنوية مناسبة للتذكير بحتمية احترام الآخر، وعدم محاولة إرغامه على قبول ما لا يريد، وفهم المخاطر التي يشكلها التعصب والتهميش ومحاولات الإقصاء.
ويشير كثير من الخبراء والمختصين إلى أن ظاهرة الإرهاب لم تأت من فراغ، بل كانت نتاجا لتراكمات على فترات طويلة من التاريخ، غابت فيها ثقافة التسامح، وتوارت قيم العفو، وبرزت فيها سوءات التعصب والتهميش والمساعي الحثيثة لاجتثاث المخالف وإرغامه على اعتناق ما لا يريده ولا يؤمن به من قناعات وأديان ومبادئ.
هذه التصرفات التي انتهجها بعض الدول والمجتمعات التي كانت في مراكز قوة اقتصادية وسياسية، ومحاولاتهم لفرض نمط ثقافي وحياتي معين على بقية دول العالم وشعوبها كانت سببا في ظهور تطرف مضاد، أسهمت في تأجيجه بعض القراءات الخاطئة والتفسيرات المتشددة لمبادئ الأديان، حيث لم يرتبط التطرف بدين معين أو ثقافة محددة، بل إن الجميع شاركوا في تغذيته وانتشاره، لذلك تشارك الجميع أيضا في دفع الثمن الباهظ الناتج عنه.
ولأن بلادنا جزء من العالم تتأثر بما يدور فيه فقد ابتليت في مرحلة من تاريخها بهذا الوباء وشهدت العديد من أعمال العنف، لكن الوصفة التي اتبعتها المملكة للقضاء على آفة الإرهاب امتازت بشموليتها وعمقها، لذلك استطاعت في سنوات قلائل القضاء على جحور التطرف وأوكار الغلو، حيث لم تقتصر نظرتها وطريقة علاجها على الجانب الأمني فقط، بل ركزت على الجوانب الثقافية والفكرية، إيمانا من القيادة الرشيدة بأن الفكر الضال لا يقارع إلا بالفكر المستنير، وأن الأكاذيب تدحضها الحقائق، والنور يبدد جيوش الظلام.
ركزت سياسة المعالجة السعودية كذلك على تشجيع قيم التسامح، وإفشاء روح إيجابية عبر العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها بين كافة فئات المجتمع، والترويج لقيم الإسلام الحقيقية التي تحفظ للبشر جميعا حرية اعتناق ما يؤمنون به من أفكار وأديان، فالإسلام أعلى شأن التسامح ودعا إليه في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ونهى عن التطرف والغلو والمبالغة في ردود الأفعال.
نعم .. عملت رؤية المملكة 2030 على جعل هذا الفكر ثقافة يومية ينتهجها المجتمع السعودي بكل أطيافه، بل انعكست تلك الجهود في عدد من الإجراءات التشريعية والقانونية مما انعكس إيجابًا على ضمان الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا، بوصفها وجهة جديدة مفضلة للعيش للجميع من مختلف بلدان العالم، وهذا ما أشارت إليه التقارير الدولية في هذا الشأن.
من هنا انطلقت المملكة لتعزيز قيم التعايش والتسامح واحترام الآخر، فكان رأس الرمح في هذا التحرك هو تغليب ثقافة التسامح، باعتباره المدخل الأساسي للتصدي لمحاولات الإقصاء، فاختلاف الناس في أفكارهم وثقافاتهم وطرق تفكيرهم لا ينبغي أن يكون سببا في حدوث التوتر، بل إن الاختلاف هو قيمة عظيمة، والإقرار بذلك يمثل أبرز وأول حقوق الإنسان التي يجب صيانتها والحفاظ عليها.
كما أولت المملكة عناية كبرى للتشجيع على التعايش وقبول الآخر واستيعابه في المجتمع، وعدم محاولة إقصائه أو إرغامه على ما لا يريده أو يرتضيه، وأكدت منذ توحيدها أن ميزان التفاضل الوحيد بين مواطنيها هو الالتزام بالقوانين والأنظمة والسعي لخدمة الوطن، دون أي اعتبارات مناطقية أو مذهبية.
ذلك الفهم المتقدم والإدراك العميق للقضية مثّل علامة فارقة قادت لإنجاح جهود استئصال آفة التطرف والعنف في وقت قياسي، حيث استطاعت المملكة القضاء على مكامن التطرف بضربات استباقية ناجعة، أعادت طيور الظلام لأوكارها الموحشة وعزّزت أجواء التسامح والإلفة والإخاء التي عرفت بها المملكة منذ توحيدها.
ونحن في هذ العهد الزاهر الذي نعيشه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - فإن تعزيز نهج التسامح بات أحد الثوابت الرئيسة، حيث تتجه الدولة نحو الانفتاح الإيجابي على الآخر، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ودعم مناخ التسامح والتعايش. وقد أبدى المجتمع السعودي رغبة كبيرة في استمرار هذا النهج وترسيخه.
هذا هو النهج الذي يشبه بلادنا التي تخطو في كل يوم خطوات واسعة نحو مراقي الرفعة والنهضة والعلو، لأن قيادتها الرشيدة تسترشد بقيم الإسلام الحقيقية وتأبى الانسياق وراء دعوات الغلو، تستصحب بإحدى يديها قيمها الأصيلة وتمسك بالأخرى عناصر التقدم والمعاصرة، وهو ما سيقودها حتما نحو غاياتها المرسومة.

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