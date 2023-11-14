توعية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكر

(MENAFN
- Al Watan) نظمت الكلية التقنية بظهران الجنوب، بالتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة اليوم، فعالية توعوية وصحية وتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسكر 2023، وذلك بمسرح الكلية بحي البوادي.
وتنوعت الفعاليات التي حضرها عميد الكلية التقنية المهندس مشبب الأحمري ومدير القطاع الصحي بظهران الجنوب محمد الخالدي ما بين أركان صحية وتوعوية وقياس السكر التراكمي وطرق الوقاية والإجابة على الاستفسارات وتقديم الاستشارات الطبية ونحو ذلك.
وأوضحت الكلية أن الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تطوير القطاع الصحي؛ لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة، وتضمن الاستدامة وتحقق أعلى كفاءة.
MENAFN14112023000089011017ID1107424838
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.