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توعية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكر

11/14/2023 11:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الكلية التقنية بظهران الجنوب، بالتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة اليوم، فعالية توعوية وصحية وتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسكر 2023، وذلك بمسرح الكلية بحي البوادي.
وتنوعت الفعاليات التي حضرها عميد الكلية التقنية المهندس مشبب الأحمري ومدير القطاع الصحي بظهران الجنوب محمد الخالدي ما بين أركان صحية وتوعوية وقياس السكر التراكمي وطرق الوقاية والإجابة على الاستفسارات وتقديم الاستشارات الطبية ونحو ذلك.
وأوضحت الكلية أن الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تطوير القطاع الصحي؛ لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة، وتضمن الاستدامة وتحقق أعلى كفاءة.

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