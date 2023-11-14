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دعوات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم

11/14/2023 11:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح الرئيس التنفيذي لشركة لانثولوجي بروس الغرين، أن الحاجة لاستخدام التقنية أصبح مفروضا بشكل أساسي بكل قطاعات الحياة وخصوصا التعليم، لذلك أصبحنا نركز على إدخال التكنولوجيا في التعليم، ونظرا لأهمية منطقة الشرق الأوسط وما يمثله تطور التعليم بها، أصبح وجودنا مهما لتزويدها بأحدث التقنيات التي تستخدم في التعليم ولا بد من إدخال الذكاء الاصطناعي لتلك التقنية، ونحن نعلم أنه يوجد حاليا العديد من الأمور التي تؤخر من استخدامه مثل مصداقية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أمن المعلومات ولكننا نحن نؤمن بأنه إذا تم استغلاله وتوظيفه بالشكل الأمثل فإنه سيعمل على تقليل وتوفير الجهد بشكل كبير، كما سيعمل أيضا على تطوير قدرات الطلاب بالشكل الأمثل، ونحن قمنا ببناء أول نموذج للذكاء الاصطناعي ووظيفته هي مساعدة المعلمين بإنشاء المقررات الدراسية.
من جهته، أوضح مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا في مكغرو هيل رالف عازار، أن الأهمية تكمن بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، حيث إنه تم رصد العديد من الحالات في الجامعات والمدارس بقيام الطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة دروسهم وبحوثهم، وبالفعل أصبحت الجامعات تملك تقنيات باستطاعتها معرفة ما إذا كان البحث المقدم من قبل الطالب مبنيا من خلال جهوده أو من خلال الذكاء الاصطناعي، لذلك نحن نشجع الطالب بشكل عام لاستخدام الذكاء الاصطناعي لكي يصل للمعلومة بشكل أسرع وبدقة أكبر، ويجب توظيفه بشكل يجعل الطالب يفكر بشكل أفضل وأسرع، وينمي عقله خصوصا أننا نعيش عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى التعليم الإلكتروني ((انثولوجي معا)) لحلول ومستلزمات التعليم 2023 والذي أقيم في مدينة الرياض لأول مرة، ويستمر على مدار يومين بمشاركة أكثر من 150 شخصًا من قادة المؤسسات والخبراء في مجال التعليم من 56 مؤسسة تعليمية في المملكة ودول منطقة الشرق الأوسط، بحضور الرئيس التنفيذي بروس دالغرين، ورئيس الأسواق العالمية جو بيلاناردو.

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