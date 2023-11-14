دعوات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم

(MENAFN
- Al Watan) أوضح الرئيس التنفيذي لشركة لانثولوجي بروس الغرين، أن الحاجة لاستخدام التقنية أصبح مفروضا بشكل أساسي بكل قطاعات الحياة وخصوصا التعليم، لذلك أصبحنا نركز على إدخال التكنولوجيا في التعليم، ونظرا لأهمية منطقة الشرق الأوسط وما يمثله تطور التعليم بها، أصبح وجودنا مهما لتزويدها بأحدث التقنيات التي تستخدم في التعليم ولا بد من إدخال الذكاء الاصطناعي لتلك التقنية، ونحن نعلم أنه يوجد حاليا العديد من الأمور التي تؤخر من استخدامه مثل مصداقية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أمن المعلومات ولكننا نحن نؤمن بأنه إذا تم استغلاله وتوظيفه بالشكل الأمثل فإنه سيعمل على تقليل وتوفير الجهد بشكل كبير، كما سيعمل أيضا على تطوير قدرات الطلاب بالشكل الأمثل، ونحن قمنا ببناء أول نموذج للذكاء الاصطناعي ووظيفته هي مساعدة المعلمين بإنشاء المقررات الدراسية.
من جهته، أوضح مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا في مكغرو هيل رالف عازار، أن الأهمية تكمن بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، حيث إنه تم رصد العديد من الحالات في الجامعات والمدارس بقيام الطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة دروسهم وبحوثهم، وبالفعل أصبحت الجامعات تملك تقنيات باستطاعتها معرفة ما إذا كان البحث المقدم من قبل الطالب مبنيا من خلال جهوده أو من خلال الذكاء الاصطناعي، لذلك نحن نشجع الطالب بشكل عام لاستخدام الذكاء الاصطناعي لكي يصل للمعلومة بشكل أسرع وبدقة أكبر، ويجب توظيفه بشكل يجعل الطالب يفكر بشكل أفضل وأسرع، وينمي عقله خصوصا أننا نعيش عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى التعليم الإلكتروني ((انثولوجي معا)) لحلول ومستلزمات التعليم 2023 والذي أقيم في مدينة الرياض لأول مرة، ويستمر على مدار يومين بمشاركة أكثر من 150 شخصًا من قادة المؤسسات والخبراء في مجال التعليم من 56 مؤسسة تعليمية في المملكة ودول منطقة الشرق الأوسط، بحضور الرئيس التنفيذي بروس دالغرين، ورئيس الأسواق العالمية جو بيلاناردو.
MENAFN14112023000089011017ID1107424837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.