إسبانيا تجهز أخضر 19

إسبانيا تجهز أخضر 19
التاريخ
11/14/2023 11:24:58 PM
(MENAFN
- Al Watan) يدشن المنتخب السعودي تحت 19 عاما، اليوم، معسكره الإعدادي الذي سيقيمه في إسبانيا ويمتد حتى الـ28 من نوفمبر الجاري، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي لأخضر 19 للمنافسات الإقليمية والقارية المقبلة.
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