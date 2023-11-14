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إسبانيا تجهز أخضر 19

11/14/2023 11:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يدشن المنتخب السعودي تحت 19 عاما، اليوم، معسكره الإعدادي الذي سيقيمه في إسبانيا ويمتد حتى الـ28 من نوفمبر الجاري، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي لأخضر 19 للمنافسات الإقليمية والقارية المقبلة.

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